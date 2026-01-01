Sehen Sie im Kollegenforum, wie der Prozessablauf der elektronischen Steuererklärung im Kanzleialltag aussehen kann. Ein Berufskollege zeigt Ihnen, wie die einzelnen Prozessschritte bei ihm in der Kanzlei geregelt sind. Er diskutiert mit Ihnen, warum es sich lohnt, hier aktiv zu werden.

Nach etwa einem Monat findet ein weiterer Termin statt, um mit den Teilnehmern nachzufassen. Dieser zweite Termin findet online statt, dauert eine Stunde und dient dem Austausch über die ersten Erfahrungen bei der Umsetzung. Die Kooperationskanzlei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DATEV stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Erhalten Sie einen Einblick in den gesamten digitalen Prozess, der durch die E-Steuern ermöglicht wird. Hier ein Auszug der Schwerpunkte: