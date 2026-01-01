Kollegenforum

Seit 1990 steht die inhabergeführte Steuerkanzlei in Auerbach/Vogtland für Kompetenz und Vertrauen. Mit zwei erfahrenen Steuerberatern und einem engagierten Team von 13 Mitarbeitern bietet die Kanzlei maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen digitales Rechnungswesen und Unternehmensnachfolge. Als digitale DATEV-Kanzlei nutzt sie modernste Technologie und innovative Ansätze, um Mandanten optimal zu unterstützen und ihre finanziellen und unternehmerischen Ziele zu erreichen.

Annett Steinmüller, Steuerberaterin bei Kluge & Steinmüller, hält bei DATEV das Kollegenforum 'Erste Schritte in die Cloud in der Personalwirtschaft'.