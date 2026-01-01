Kollegenforum

Seit 2020 berät und vertritt die Hofmeier Steuerberatungsgesellschaft mbH aus Löffingen unterstützt von qualifizierten Mitarbeitern, Land- und Forstwirte in einer Vielzahl von steuerlichen Fragen. Die laufende Betreuung gehört ebenso zu den Aufgaben wie die einmalige Vertretung. Gleichzeitig entwickelt die Kanzlei zusammen mit der Subsequent GmbH in Konstanz mehrere eigene GPTs zum bisher internen Gebrauch im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Umsatzsteuer.

Jonas Hofmeier, Gesellschafter-Geschäftsführer, hält für DATEV das Kollegenforum '(Generative) KI in der Kanzlei: Erfahrungen und Best Practices für Einsteiger'.