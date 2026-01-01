Art. Nr. 78298 | Kollegenforum
Kollegenforum: Erste Schritte in die Cloud in der Personalwirtschaft
Sie setzen in Ihrer Kanzlei bereits DATEV Unternehmen online ein und wollen nun Ihre Lohnprozessen digital und kundenorientiert modernisieren sowie effizient gestalten? Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kollegenforum Personalwirtschaft.
Annett Steinmüller, Steuerberaterin bei Kluge & Steinmüller, hält bei DATEV das Kollegenforum online und vor Ort.
Christian Reichling hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Erste Schritte in die Cloud in der Personalwirtschaft‘.