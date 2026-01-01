Kollegenforum

RENTROP & PARTNER blickt bereits auf eine fast 70-jährige Geschichte als Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bonn zurück. Dabei musste sich das Unternehmen, und mit ihm die Mitarbeitenden, stets neu erfinden. In einer der umfassendsten Umwälzungen des beruflichen Umfelds, der Digitalisierung, steckt heute nicht nur das RENTROP-Team. Zusammen mit den Mitarbeitenden hat Christian Reichling, als Partner zuständig für die Bereiche Digitalisierung und Personalentwicklung, Tools und Prozesse entwickelt die Mandanten mit in eine zukünftige, automatisierte Arbeitswelt zu nehmen.

Christian Reichling hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Erste Schritte in die Cloud in der Personalwirtschaft‘.