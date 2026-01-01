Als Volkshochschule der Bildungspartnerschaft können Sie nach Ihren Präferenzen und Gegebenheiten entscheiden, wie Sie DATEV in Ihr Portfolio aufnehmen. Die gängigsten Varianten dabei sind:

Präsenzkurs mit Xpert Business

Online-Kurs mit Xpert Business via XB-LernNetz

Kursangebot mit DATEV-Lehrmitteln oder eigenen Materialien

Je nach Variante sind Ihrerseits verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Grundlage ist immer die Mitgliedschaft in der DATEV-Partnerschaft für Bildung. Näheres erläutern Ihnen unsere Checklisten für Volkshochschulen in der DATEV-Partnerschaft.