Highlights

  • Einfach zu bedienen, leicht zu erlernen
  • Mobiles Arbeiten mit der App direkt vor Ort
  • Spezialisiert für Handwerksbetriebe aus dem Baunebengewerbe
  • Flexibles Mietmodell mit umfangreichen Funktionen in der Basisversion
  • Wahlweise Lokal oder in der Cloud nutzbar und jederzeit individuell erweiterbar

Weitere Funktionen
  • Stammdatenpflege (Kunden, Lieferanten, Artikel und Leistungen)
  • Auftragsbearbeitung (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Abschlags- und Schlussrechnung)
  • Kalkulation von Artikel- und Angebotspreisen
  • Mobile Anbindung
  • Schnittstellen (z.B. Datanorm, IDS-Connect, OCI, UGL, UGS, GAEB)

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 25,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.