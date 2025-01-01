Highlights
- Einfach zu bedienen, leicht erlernbar
- Mobiles Arbeiten mit der App direkt vor Ort
- Spezialisiert für Handwerksbetriebe aus dem Baunebengewerbe
- Wahlweise lokal oder in der Cloud nutzbar, dabei jederzeit individuell erweiterbar
- Umfangreiche Schnittstellen
Weitere Funktionen
- Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Artikel und Leistungen)
- Auftragsbearbeitung (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Abschlags-, Teil-, und Schlussrechnung)
- Umfangreiche Kalkulation von Artikel- und Angebotspreisen
- Aufmaßberechnung
- Viele Schnittstellen, z.B. Datanorm, IDS, OCI, UGL, UGS, Open Masterdata, GAEB
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 59,00 Euro/Monat oder 1.500,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
GoBD
Ein Zertifikat für die Lösung TopKontor Handwerk, Version 1.0, für die technische Korrektheit der GoBD Export-Schnittstelle, durch die Audicon GmbH erstellt, vom 23. Februar 2018, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
