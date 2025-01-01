Highlights

  • Einfach zu bedienen, leicht erlernbar
  • Mobiles Arbeiten mit der App direkt vor Ort
  • Spezialisiert für Handwerksbetriebe aus dem Baunebengewerbe
  • Wahlweise lokal oder in der Cloud nutzbar, dabei jederzeit individuell erweiterbar
  • Umfangreiche Schnittstellen

Weitere Funktionen
  • Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Artikel und Leistungen)
  • Auftragsbearbeitung (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Abschlags-, Teil-, und Schlussrechnung)
  • Umfangreiche Kalkulation von Artikel- und Angebotspreisen
  • Aufmaßberechnung
  • Viele Schnittstellen, z.B. Datanorm, IDS, OCI, UGL, UGS, Open Masterdata, GAEB

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 59,00 Euro/Monat oder 1.500,00 Euro Einmalpreis.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Zertifizierungen

GoBD

Ein Zertifikat für die Lösung TopKontor Handwerk, Version 1.0, für die technische Korrektheit der GoBD Export-Schnittstelle, durch die Audicon GmbH erstellt, vom 23. Februar 2018, liegt vor.

Link zum Zertifikat

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

