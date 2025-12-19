Anwender der DATEV Messbescheidverwaltung profitieren jetzt von einem zusätzlichen Service: DATEV übernimmt den automatisierten Abruf von Grundsteuerdaten aus ELSTER-Transfer und lädt diese direkt in die DATEV Messbescheidverwaltung hoch. Das erleichtert Ihre Arbeit in der Verwaltung – schnell, sicher und aktuell.
Dieser Service ist im Preis der DATEV Messbescheidverwaltung enthalten. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Kein manueller Aufwand: Abrufen und Hochladen entfallen vollständig.
- Höhere Datenqualität: Automatisierung reduziert Fehlerquellen.
- Immer aktuell: Von der Finanzverwaltung bereitgestellte Daten sind schnell in Ihrer Anwendung verfügbar.
Welche Datensätze werden verarbeitet?
- GMBX – Aktenzeichen
- GMBAX – Aktenzeichenänderungen
- GMBVX – Grundsteuermessbetragsverzeichnis
So funktioniert der Service:
DATEV prüft zweimal täglich, ob neue Daten für Ihre Kommune bei ELSTER-Transfer bereitstehen. Ist dies der Fall, werden die Daten automatisch abgerufen und in die DATEV Messbescheidverwaltung hochgeladen. Nach dem Start der Anwendung sehen Sie die neu übernommenen Daten direkt in der Ansicht „Offene Fälle“ zum Datenabgleich.
Weitere Informationen sowie das Formular zur Beauftragung finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument: Automatisiertes holen und hochladen in die DATEV Messbescheidverwaltung (Dok.-Nr. 1048696)
Detaillierte Informationen zur DATEV Messbescheidverwaltung finden Sie hier: DATEV Messbescheidverwaltung