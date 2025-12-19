Anwender der DATEV Messbescheidverwaltung profitieren jetzt von einem zusätzlichen Service: DATEV übernimmt den automatisierten Abruf von Grundsteuerdaten aus ELSTER-Transfer und lädt diese direkt in die DATEV Messbescheidverwaltung hoch. Das erleichtert Ihre Arbeit in der Verwaltung – schnell, sicher und aktuell.

Dieser Service ist im Preis der DATEV Messbescheidverwaltung enthalten. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.