Abschlussprüfung für Ihre Kanzlei: Beratung vor Ort

Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen für eine effiziente Jahresabschlussprüfung auf Basis des DATEV-(Prüfungs-)Portfolios.

Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Produktportfolio der Abschlussprüfung. Im Folgenden unterstützen wir Sie beim optimalen Einsatz der Lösungen rund um die Abschlussprüfung.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.