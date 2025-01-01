Art.-Nr. 79180 |
Abschlussprüfung für Ihre Kanzlei: Beratung vor Ort

Einführung und effiziente Anwendung der Lösungen zur Abschlussprüfung inklusive der Anwendung der ISA [DE] und IDW PS KMU – wir beraten Sie gerne.
  • Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Abgestimmt auf Ihre Kanzleiprozesse
  • Einrichtung bis Optimierung der Prozesse rund um die Abschlussprüfung
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen für eine effiziente Jahresabschlussprüfung auf Basis des DATEV-(Prüfungs-)Portfolios.

Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Produktportfolio der Abschlussprüfung. Im Folgenden unterstützen wir Sie beim optimalen Einsatz der Lösungen rund um die Abschlussprüfung.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

Überblick zum Portfolio rund um die Abschlussprüfung:

  • Organisationshandbuch
  • Skalierbare Arbeitspapiere
  • Digitale Datenanalysen im Prüfungsprozess
  • Fremddatenimport von Summen- und Saldenlisten
  • Verwaltung der Arbeitspapiere im DATEV DMS/Dokumentenablage
  • Mobile Arbeitszenarien
  • Prüfungsberichte/ Berichtskritik/Bindung im Kanzleidesign
  • Interne Qualitätssicherung/ Nachschau
  • Externe Qualitätskontrolle
  • Abschluss des Prüfungsauftrages in DATEV DMS/Dokumentenablage
  • Lexinform und DATEV-Recherchedienst
  • Anwendung der ISA [DE]/ IDW PS KMU/ Risikoinventar mit AP Prüfungsdokumentation

Je nach Anwendungsgrad in der Kanzlei reicht die Beratung von - Einstiegs- und Konzeptionsberatung inkl. Grundlagenwissen bis Aufbau-/Spezialwissen und Prozessoptimierung. Sprechen Sie uns an.

Details

Teilnehmerkreis
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer/ Prüfungsleiter/ Prüfungsassistenten

Preise

