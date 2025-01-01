Abschlussprüfung für Ihre Kanzlei: Beratung vor Ort
- Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse
- Abgestimmt auf Ihre Kanzleiprozesse
- Einrichtung bis Optimierung der Prozesse rund um die Abschlussprüfung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen für eine effiziente Jahresabschlussprüfung auf Basis des DATEV-(Prüfungs-)Portfolios.
Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Produktportfolio der Abschlussprüfung. Im Folgenden unterstützen wir Sie beim optimalen Einsatz der Lösungen rund um die Abschlussprüfung.
In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.
Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
Überblick zum Portfolio rund um die Abschlussprüfung:
- Organisationshandbuch
- Skalierbare Arbeitspapiere
- Digitale Datenanalysen im Prüfungsprozess
- Fremddatenimport von Summen- und Saldenlisten
- Verwaltung der Arbeitspapiere im DATEV DMS/Dokumentenablage
- Mobile Arbeitszenarien
- Prüfungsberichte/ Berichtskritik/Bindung im Kanzleidesign
- Interne Qualitätssicherung/ Nachschau
- Externe Qualitätskontrolle
- Abschluss des Prüfungsauftrages in DATEV DMS/Dokumentenablage
- Lexinform und DATEV-Recherchedienst
- Anwendung der ISA [DE]/ IDW PS KMU/ Risikoinventar mit AP Prüfungsdokumentation
Je nach Anwendungsgrad in der Kanzlei reicht die Beratung von - Einstiegs- und Konzeptionsberatung inkl. Grundlagenwissen bis Aufbau-/Spezialwissen und Prozessoptimierung. Sprechen Sie uns an.
Details
Teilnehmerkreis
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer/ Prüfungsleiter/ Prüfungsassistenten