Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2025 (E-Book)

Zum Jahreswechsel 2024/2025 treten wieder umfangreiche Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind: Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere wichtige Rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 01.01.2025 angepasst.

Die 23. Auflage dieses Kompaktwissens verdeutlicht Ihnen alle für die Erstellung der Lohnabrechnung 2025 relevanten Rechengrößen und Änderungen praxisnah durch Tabellen und Übersichten.