Aktuelles Steuerrecht - 1. Quartal 2024
- Aktuelle Rechtsprechung
- BFH-Urteile, BMF-Schreiben
- Verknüpfung mit LEXInform Datenbank für Fachinformationen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im 1. Quartal 2024 erfahren Sie mit diesem Lernvideo alles zur aktuellen Rechtsprechung aus dem steuerlichen Bereich der letzten drei Monate. Im Fokus stehen aktuelle BFH-Urteile. Das Referententeam bereitet tagaktuell relevante Themen kompakt auf und stellt diese prägnant und praxisgerecht vor. In knapp zwei Stunden erfahren Sie die wichtigsten Neuigkeiten für Ihre tägliche Beratungspraxis.
Themen
-
Gesetzesänderungen
-
Verwaltungsanweisungen
-
Neue BFH-Rechtsprechung
-
Aktuelle Gestaltungshinweise und Schwerpunktthemen
-
Gesprächsrunde mit den Referenten
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Iris Baginski
Steuerberaterin
Frau Baginski war seit Beginn ihrer Ausbildung in allen Tätigkeitsbereichen der Steuerberatungspraxis aktiv dabei. Den Grundstein für das erfolgreiche Steuerberaterexamen legte sie mit der Fortbildung zur geprüften Bilanzbuchhalterin (IHK) sowie zur Steuerfachwirtin. Frau Baginski betreut und beriet im Wesentlichen kleine und mittelständische Unternehmen in allen steuerlichen Belangen. Daneben war sie bisher insbesondere für die fachliche Information der Mandanten sowie der Mitarbeiter im Bereich der Musterrechtsbehelfe zuständig. Nach drei Jahren Tätigkeit als Syndikus-Steuerberaterin in einem mittelständischen Unternehmen ist Frau Baginski wieder in einer Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg tätig. Aufgrund ihrer langjährigen praxisnahen Tätigkeit weiß Frau Baginski gerade jene Themenschwerpunkte aufzugreifen, die für die Online-Seminarreihe Steuern interessant und notwendig sind.
Frank Stendel
Dipl.-Finanzwirt, Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht
Herr Frank Stendel arbeitet als Steuerberater und Rechtsanwalt in der Kanzlei Buse - Diercks - Stendel in Hamburg. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er zunächst einige Jahre im höheren Dienst der Hamburger Steuerverwaltung tätig. Er kennt die Praxis des Besteuerungsverfahrens sowohl aus der Sicht der Finanzverwaltung wie auch aus der Sicht des Beraters. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit liegt in der steueroptimierten gesellschaftsrechtlichen Beratung, dem Haftungsrecht der Steuerberater und im Steuerstrafrecht. Daneben ist Herr Stendel als Referent und Autor in der Fortbildung der steuerberatenden Berufe tätig.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.