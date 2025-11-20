Aktuelles Steuerrecht - 4. Quartal 2025
- Aktuelle Rechtsprechung
- BFH-Urteile, BMF-Schreiben
- Verknüpfung mit der Datenbank LEXinform für Fachinformationen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im 4. Quartal 2025 erfahren Sie mit diesem Seminar alles zur aktuellen Rechtsprechung aus dem steuerlichen Bereich der letzten drei Monate. Das Referententeam bereitet tagaktuell relevante Themen kompakt auf und stellt diese prägnant und praxisgerecht vor. Erfahren Sie die wichtigsten Neuigkeiten für Ihre tägliche Beratungspraxis. Zu allen Inhalten wird die jeweilige LEXinform-Dokumentennummer angegeben, so dass LEXinform-Nutzer schnellen, ergänzenden Zugriff auf den Dokumenten-Volltext, Arbeitshilfen und Mustereinsprüche haben. Zudem können Sie jederzeit mit dem Lernvideo auf die Inhalte zugreifen.
Themen
1. Gesetzesänderungen
1.1. Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen
1.2. Steueränderungsgesetz 2025
1.3. Aktivrentengesetz
2. Verwaltungsanweisungen
2.1. Rechnungspflichtangaben in anderen Amtssprachen der EU. BMF, Schr. v. 17.09.2024
2.2. Online-Veranstaltungsdienstleistungen und USt. BMF, Schr. v. 08.08.20254
2.3. Förderung energetischer Maßnahmen § 35c EStG. BMF, Schr. v. 21.08.2025
3. Neue BFH-Rechtsprechung
3.1. Privatrechtliche Verpflichtung zur Wartung als RSt. BFH, Urt. v. 19.02.2025 XI R 11/22
3.2. Betriebsausgaben für Sportflugzeug. FG Münster, Urt. v. 15.04.2025 – 9 K 126/22 K,G
3.3. Ehegattenmietverhältnisbei „Einlagen“ des Vermieter-Ehegatten. BFH, Urt. v. 22.07.2025, VIII R 23/23
3.4. …
4. Aktuelle Gestaltungshinweise und Schwerpunkt-Themen
4.1 Homeoffice
4.2 E-Rechnung – neues BMF-Schreiben
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Sibylle Wirth
Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin
Frau Wirth ist als Geschäftsführerin der Wirth und Führer GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie in eigener Kanzlei als Wirtschaftsprüferin tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Ausbildung der Mitarbeiter. Vor Beginn der Selbständigkeit war sie in einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Nürnberg tätig.
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Termine
