Art.-Nr. 32656 | Mandanten-Info-Broschüre

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung

Steuerfreier Ersatz von Reisekosten ab 2025
  • Aktuelle Änderungen im Reisekostenrecht für 2025
  • Überblick erste Tätigkeitsstätte
  • Doppelte Haushaltsführung

Erscheinungstermin: Februar 2025

Einmalig
2,25 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Bei der Abrechnung von Geschäftsreisen im In- und Ausland gilt es zahlreiche Vorschriften zu beachten.

Die Broschüre fasst die Regelungen für 2025 übersichtlich mit Beispielen und Praxishinweisen zusammen. Neben den Grundlagen werden wichtige Einzelfragen der betrieblichen Praxis anschaulich erläutert.

Ihre Mandantinnen und Mandanten erfahren alles zur ersten Tätigkeitsstätte, zu Fahrtkosten und Kilometerpauschalen, Verpflegungsmehraufwand bei Inlandsreisen und Auslandstagegeldern. Darüber hinaus werden die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeiten und Übernachtungskosten behandelt.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 02/2025
Seitenzahl 18
Format pdf + epub
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de. Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Gunther Schwanke

Gunther Schwanke

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.

Details & Preise

Art.-Nr. 32656 | Mandanten-Info-Broschüre

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung

Steuerfreier Ersatz von Reisekosten ab 2025

Erscheinungstermin: Februar 2025

Einmalig
2,25 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 31484

Reisekosten ab 2025
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12886

Aktuelles Reisekostenrecht 2025 (E-Book)
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32654

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2025
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12884

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2025 (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65524

Mandanten-Info comfort
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Software | Art.-Nr. 65650

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal