Altersteilzeit mit DATEV Lohn und Gehalt
- Rahmenbedingungen von Altersteilzeitvereinbarungen
- Abrechnungsbeispiele im DATEV-Lohnprogramm
- Besonderheiten im Rahmen der Lohnabrechnung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach Auslaufen der arbeitsmarktpolitischen Förderung dienen Altersteilzeitregelungen vor allem als innovative Instrumente, um Arbeitszeitgestaltung völlig neu zu denken. Das schließt sowohl die Perspektive des Arbeitnehmers als auch jene des Arbeitgebers ein.
Im Lernvideo stellen wir die Rahmenbedingungen vor, unter denen der Gesetzgeber Alterszeitregelungen privilegiert. Wir erörtern die Grundlagen anhand von Sachverhalten und vertiefen Ihr Wissen durch Praxisbeispiele im DATEV-Lohnprogramm. Dabei gehen wir auch auf sich häufig ergebende Besonderheiten ein.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit Lohn und Gehalt im März 2023.
Themen
Einführung
Grundlagen
Anspruchsvoraussetzungen
Modelle zur Durchführung
Exkurs: Wertguthaben und SV-Luft
Berechnung der Aufstockungsbeträge
Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung
Besonderheiten
Bilanzierung
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Michael Lillot
Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, Ratingen
Herr Michael Lillot ist Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH in Ratingen. Zu den Beratungsschwerpunkten gehören die Implementierung und Optimierung von betrieblichen Prozessen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft. Bereits während des Studiums gründete der Referent das o.g. Unternehmen und entwickelte eigene Beratungsschwerpunkte zum Thema Entwicklungscontrolling. Darüber hinaus ist er als Dozent für verschiedene Bildungsträger und Institutionen tätig.
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.