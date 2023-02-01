Art.-Nr. 78746 | Lernvideo (Vortrag)

Altersteilzeit mit DATEV Lohn und Gehalt

Altersteilzeitregelungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit vor Renteneintritt
  • Rahmenbedingungen von Altersteilzeitvereinbarungen
  • Abrechnungsbeispiele im DATEV-Lohnprogramm
  • Besonderheiten im Rahmen der Lohnabrechnung
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 02/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Nach Auslaufen der arbeitsmarktpolitischen Förderung dienen Altersteilzeitregelungen vor allem als innovative Instrumente, um Arbeitszeitgestaltung völlig neu zu denken. Das schließt sowohl die Perspektive des Arbeitnehmers als auch jene des Arbeitgebers ein.

Im Lernvideo stellen wir die Rahmenbedingungen vor, unter denen der Gesetzgeber Alterszeitregelungen privilegiert. Wir erörtern die Grundlagen anhand von Sachverhalten und vertiefen Ihr Wissen durch Praxisbeispiele im DATEV-Lohnprogramm. Dabei gehen wir auch auf sich häufig ergebende Besonderheiten ein.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit Lohn und Gehalt im März 2023.

Themen

  • Einführung

  • Grundlagen

  • Anspruchsvoraussetzungen

  • Modelle zur Durchführung

  • Exkurs: Wertguthaben und SV-Luft

  • Berechnung der Aufstockungsbeträge

  • Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

  • Besonderheiten

  • Bilanzierung

Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Michael Lillot

Michael Lillot

Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, Ratingen

Herr Michael Lillot ist Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH in Ratingen. Zu den Beratungsschwerpunkten gehören die Implementierung und Optimierung von betrieblichen Prozessen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft. Bereits während des Studiums gründete der Referent das o.g. Unternehmen und entwickelte eigene Beratungsschwerpunkte zum Thema Entwicklungscontrolling. Darüber hinaus ist er als Dozent für verschiedene Bildungsträger und Institutionen tätig.

Portraitbild der referierenden Person Ute Lange

Ute Lange

Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

