Altersteilzeit mit DATEV Lohn und Gehalt

Nach Auslaufen der arbeitsmarktpolitischen Förderung dienen Altersteilzeitregelungen vor allem als innovative Instrumente, um Arbeitszeitgestaltung völlig neu zu denken. Das schließt sowohl die Perspektive des Arbeitnehmers als auch jene des Arbeitgebers ein.

Im Lernvideo stellen wir die Rahmenbedingungen vor, unter denen der Gesetzgeber Alterszeitregelungen privilegiert. Wir erörtern die Grundlagen anhand von Sachverhalten und vertiefen Ihr Wissen durch Praxisbeispiele im DATEV-Lohnprogramm. Dabei gehen wir auch auf sich häufig ergebende Besonderheiten ein.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit Lohn und Gehalt im März 2023.