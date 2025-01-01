Anzahlungen richtig buchen
- Jahresübergreifende Anzahlungen
- Umsatzsteuer für erhaltene Anzahlungen korrekt erklären
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Beschreibung
Erhaltene Anzahlungen korrekt zu verbuchen ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. Denn dabei gelten besondere Regeln im Rechnungswesen, insbesondere bei der Umsatzsteuer und bei langfristigen Projekten.
Dieses Fachbuch richtet sich gezielt an Unternehmen und erläutert Schritt für Schritt:
-
Warum eine angeforderte Anzahlung keine klassische Forderung darstellt.
-
Wie Anzahlungen umsatzsteuerlich zu behandeln sind.
-
Was bei mehrjährigen Aufträgen in Schlussrechnungen zwingend zu beachten ist.
Typische Praxisprobleme, wie Differenzen auf Kundenkonten und Abstimmfehler bei Abschlags- und Schlussrechnungen, werden verständlich erklärt. Gerade für Unternehmen, die viele Anzahlungsrechnungen stellen, ist es entscheidend, die buchhalterischen und steuerlichen Besonderheiten zu kennen.
Das Fachbuch zeigt Ihnen konkret, wie Sie den gesamten Prozess – von der Anzahlungsrechnung bis zur korrekten Schlussrechnung – als selbst buchendes Unternehmen rechtssicher und prüfungssicher umsetzen.
Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autorin
Regine Preschke
Steuerberaterin
Nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachgehilfin und Bilanzbuchhalterin, absolvierte sie 2008 die Steuerberaterprüfung. Seitdem ist sie als selbstständige Steuerberaterin in eigener Kanzlei tätig. Daneben ist sie Dozentin in den Bereichen Lohn, Fibu und Jahresabschluss bei der DATEV eG. Bis 2011 war sie beim Lehrgangswerk Haas Dozentin für Ertragsteuer und Bilanzierung.
Details & Preise
Anzahlungen richtig buchen
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026