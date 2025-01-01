Anzahlungen richtig buchen

Erhaltene Anzahlungen korrekt zu verbuchen ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. Denn dabei gelten besondere Regeln im Rechnungswesen, insbesondere bei der Umsatzsteuer und bei langfristigen Projekten.

Dieses Fachbuch richtet sich gezielt an Unternehmen und erläutert Schritt für Schritt:

Warum eine angeforderte Anzahlung keine klassische Forderung darstellt.

Wie Anzahlungen umsatzsteuerlich zu behandeln sind.

Was bei mehrjährigen Aufträgen in Schlussrechnungen zwingend zu beachten ist.

Typische Praxisprobleme, wie Differenzen auf Kundenkonten und Abstimmfehler bei Abschlags- und Schlussrechnungen, werden verständlich erklärt. Gerade für Unternehmen, die viele Anzahlungsrechnungen stellen, ist es entscheidend, die buchhalterischen und steuerlichen Besonderheiten zu kennen.