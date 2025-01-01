Art.-Nr. 35881 | DATEV-Fachbuch

Anzahlungen richtig buchen

Anzahlungen richtig verbuchen und Schlussrechnungen korrekt erstellen
  • Jahresübergreifende Anzahlungen
  • Umsatzsteuer für erhaltene Anzahlungen korrekt erklären

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Beschreibung

Erhaltene Anzahlungen korrekt zu verbuchen ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. Denn dabei gelten besondere Regeln im Rechnungswesen, insbesondere bei der Umsatzsteuer und bei langfristigen Projekten.

Dieses Fachbuch richtet sich gezielt an Unternehmen und erläutert Schritt für Schritt:

  • Warum eine angeforderte Anzahlung keine klassische Forderung darstellt.

  • Wie Anzahlungen umsatzsteuerlich zu behandeln sind.

  • Was bei mehrjährigen Aufträgen in Schlussrechnungen zwingend zu beachten ist.

Typische Praxisprobleme, wie Differenzen auf Kundenkonten und Abstimmfehler bei Abschlags- und Schlussrechnungen, werden verständlich erklärt. Gerade für Unternehmen, die viele Anzahlungsrechnungen stellen, ist es entscheidend, die buchhalterischen und steuerlichen Besonderheiten zu kennen.

Das Fachbuch zeigt Ihnen konkret, wie Sie den gesamten Prozess – von der Anzahlungsrechnung bis zur korrekten Schlussrechnung – als selbst buchendes Unternehmen rechtssicher und prüfungssicher umsetzen.

Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei

Format Broschüre 13 x 19 cm
ISBN Printausgabe 978-3-96276-143-1
ISBN E-Book 978-3-96276-144-8
Erscheinungstermin (vsl.) 02/2026
Seitenzahl (ca) 40
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Autorin

Regine Preschke

Steuerberaterin

Nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachgehilfin und Bilanzbuchhalterin, absolvierte sie 2008 die Steuerberaterprüfung. Seitdem ist sie als selbstständige Steuerberaterin in eigener Kanzlei tätig. Daneben ist sie Dozentin in den Bereichen Lohn, Fibu und Jahresabschluss bei der DATEV eG. Bis 2011 war sie beim Lehrgangswerk Haas Dozentin für Ertragsteuer und Bilanzierung.

