Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Baulohnabrechnung

Ein Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Themen in der Baubranche
  • Lohngestaltung am Bau
  • Fremdpersonaleinsatz
  • Urlaubskassenverfahren

Erscheinungstermin: Dezember 2023

Im Bauhaupt- und -nebengewerbe gelten insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts viele Sonderregelungen, die bei der Lohnabrechnung beachtet werden müssen. Unkenntnisse in diesen Rechtsgebieten führen meist zu weitreichenden Fehlern, die eine Haftung nach sich ziehen.

Bei der Lohngestaltung sind zahlreiche geltende Mindestlöhne, Zulagen bzw. Zuschläge, Sonderzahlungen, Schlechtwetterregelungen und das Saison-Kurzarbeitergeld zu beachten. Nur dann steht fest, ob z. B. die Entgeltfortzahlung auch bei schlechtem Wetter oder bei fehlenden Aufträgen gilt.

Grenzen in der Lohngestaltung setzen außerdem das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und das Arbeitszeitgesetz. Im Baugewerbe finden sich daneben verschiedene Schichtmodelle, Sonn- und Feiertagsarbeit sind keine Seltenheit und Dienstreisen gehören zum Arbeitsalltag.

Abgerundet wird das Kompaktwissen mit aktuellen Praxisfällen aus den Bereichen Urlaubskassenverfahren, Arbeitsschutz und Fremdpersonaleinsatz.

Erscheinungstermin 12/2023
Seitenzahl 55
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe
Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)

Autoren

Jörg Steinheimer

Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht

Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.

Saskia Koçak

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen mit anschließendem Referendariat in Nürnberg. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2013. Die Autorin ist spezialisiert auf das Rechtsgebiet Arbeitsrecht und betreut dort ausschließlich Arbeitgeber.

Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Baulohnabrechnung

Ein Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Themen in der Baubranche

Erscheinungstermin: Dezember 2023

