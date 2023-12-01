Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Baulohnabrechnung
- Lohngestaltung am Bau
- Fremdpersonaleinsatz
- Urlaubskassenverfahren
Erscheinungstermin: Dezember 2023
Beschreibung
Im Bauhaupt- und -nebengewerbe gelten insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts viele Sonderregelungen, die bei der Lohnabrechnung beachtet werden müssen. Unkenntnisse in diesen Rechtsgebieten führen meist zu weitreichenden Fehlern, die eine Haftung nach sich ziehen.
Bei der Lohngestaltung sind zahlreiche geltende Mindestlöhne, Zulagen bzw. Zuschläge, Sonderzahlungen, Schlechtwetterregelungen und das Saison-Kurzarbeitergeld zu beachten. Nur dann steht fest, ob z. B. die Entgeltfortzahlung auch bei schlechtem Wetter oder bei fehlenden Aufträgen gilt.
Grenzen in der Lohngestaltung setzen außerdem das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und das Arbeitszeitgesetz. Im Baugewerbe finden sich daneben verschiedene Schichtmodelle, Sonn- und Feiertagsarbeit sind keine Seltenheit und Dienstreisen gehören zum Arbeitsalltag.
Abgerundet wird das Kompaktwissen mit aktuellen Praxisfällen aus den Bereichen Urlaubskassenverfahren, Arbeitsschutz und Fremdpersonaleinsatz.
Autoren
Jörg Steinheimer
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht
Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.
Saskia Koçak
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen mit anschließendem Referendariat in Nürnberg. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2013. Die Autorin ist spezialisiert auf das Rechtsgebiet Arbeitsrecht und betreut dort ausschließlich Arbeitgeber.
