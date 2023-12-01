Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Baulohnabrechnung

Im Bauhaupt- und -nebengewerbe gelten insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts viele Sonderregelungen, die bei der Lohnabrechnung beachtet werden müssen. Unkenntnisse in diesen Rechtsgebieten führen meist zu weitreichenden Fehlern, die eine Haftung nach sich ziehen.

Bei der Lohngestaltung sind zahlreiche geltende Mindestlöhne, Zulagen bzw. Zuschläge, Sonderzahlungen, Schlechtwetterregelungen und das Saison-Kurzarbeitergeld zu beachten. Nur dann steht fest, ob z. B. die Entgeltfortzahlung auch bei schlechtem Wetter oder bei fehlenden Aufträgen gilt.