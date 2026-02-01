Aufbauorganisation als Schlüssel für die digitale Transformation
- Die Bedeutung moderner Aufbaustrukturen für den erfolgreichen Weg in die Cloud
- Zukunftsrelevante Rollen in Kanzleien klar definieren und wirksam umsetzen
- Praxisbezug: Rollenprofile, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsstrukturen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Technologische Veränderungen erfordern neue Strukturen, Verantwortlichkeiten und Know-how.
Wir zeigen Ihnen, wie Kanzleien ihre Aufbauorganisation zukunftsorientiert ausrichten, um Automatisierung, KI und Cloud-Lösungen einzuführen und effektiv zu nutzen. Sie erfahren, warum präzise Rollen, klare Verantwortlichkeiten und eine stringente Kommunikationsstruktur unverzichtbar sind. Statt „Kann das jemand übernehmen?“, ständigem Nachfragen oder Überlastung einzelner Personen arbeiten Kanzleiteams spürbar fokussierter – bei deutlich besseren Ergebnissen!
Hinweis:
Dieses Lernvideo ist geeignet für Kanzleien mit 10–50 Mitarbeitenden und für alle, die Veränderung nicht nur verwalten, sondern gestalten wollen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Warum eine neue Aufbaustruktur notwendig ist
- Von der „Zuruf-Kultur" zur strukturierten Aufgabenteilung
- Veränderungen erfordern einen „Nordstern“
- Selbstmotivation und Matching fördern
- Aufbaustruktur passend zum Kanzleizweck gestalten
- Jobrollen definieren und beschreiben
- Rahmenbedingungen gestalten
- Stelle versus Rolle
- Rollen besetzen: intern versus extern
- Kommunikationsstruktur aufbauen
- Neue Aufbaustruktur einführen und weiterentwickeln
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.