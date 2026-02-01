Aufbauorganisation als Schlüssel für die digitale Transformation

Technologische Veränderungen erfordern neue Strukturen, Verantwortlichkeiten und Know-how.

Wir zeigen Ihnen, wie Kanzleien ihre Aufbauorganisation zukunftsorientiert ausrichten, um Automatisierung, KI und Cloud-Lösungen einzuführen und effektiv zu nutzen. Sie erfahren, warum präzise Rollen, klare Verantwortlichkeiten und eine stringente Kommunikationsstruktur unverzichtbar sind. Statt „Kann das jemand übernehmen?“, ständigem Nachfragen oder Überlastung einzelner Personen arbeiten Kanzleiteams spürbar fokussierter – bei deutlich besseren Ergebnissen!

Hinweis:

Dieses Lernvideo ist geeignet für Kanzleien mit 10–50 Mitarbeitenden und für alle, die Veränderung nicht nur verwalten, sondern gestalten wollen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.