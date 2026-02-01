Art.-Nr. 78785 | Lernvideo (Vortrag)

Aufbauorganisation als Schlüssel für die digitale Transformation

Führen Sie Ihre Kanzlei mit Aufbaustruktur, modernen Rollen und klaren Verantwortlichkeiten in eine erfolgreiche Zukunft.
  • Die Bedeutung moderner Aufbaustrukturen für den erfolgreichen Weg in die Cloud
  • Zukunftsrelevante Rollen in Kanzleien klar definieren und wirksam umsetzen
  • Praxisbezug: Rollenprofile, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsstrukturen
Einmalig
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Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 43 min.
Stand 02/2026
Nutzungsdauer 24 Monate
DATEV Lernplattform online: Direktzugang und Videovorschau

Inhalte

Beschreibung

Technologische Veränderungen erfordern neue Strukturen, Verantwortlichkeiten und Know-how.

Wir zeigen Ihnen, wie Kanzleien ihre Aufbauorganisation zukunftsorientiert ausrichten, um Automatisierung, KI und Cloud-Lösungen einzuführen und effektiv zu nutzen. Sie erfahren, warum präzise Rollen, klare Verantwortlichkeiten und eine stringente Kommunikationsstruktur unverzichtbar sind. Statt „Kann das jemand übernehmen?“, ständigem Nachfragen oder Überlastung einzelner Personen arbeiten Kanzleiteams spürbar fokussierter – bei deutlich besseren Ergebnissen!

Hinweis:

Dieses Lernvideo ist geeignet für Kanzleien mit 10–50 Mitarbeitenden und für alle, die Veränderung nicht nur verwalten, sondern gestalten wollen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen
  • Warum eine neue Aufbaustruktur notwendig ist
  • Von der „Zuruf-Kultur" zur strukturierten Aufgabenteilung
  • Veränderungen erfordern einen „Nordstern“
  • Selbstmotivation und Matching fördern
  • Aufbaustruktur passend zum Kanzleizweck gestalten
  • Jobrollen definieren und beschreiben
  • Rahmenbedingungen gestalten
  • Stelle versus Rolle
  • Rollen besetzen: intern versus extern
  • Kommunikationsstruktur aufbauen
  • Neue Aufbaustruktur einführen und weiterentwickeln
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • ​Kanzleiführungskräfte

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

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