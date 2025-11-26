Aufbauwissen DATEV Datenprüfung
- Erweiterter Datenimport u.a. aus DATEV-fremden Datenbeständen
- Ergänzende Auswertungen – wenn bisherige Prüfungsschritte nicht reichen
- Praxisfälle aus der Qualitätskontrolle sowie der Stammdaten- und Schnittstellenprüfung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Das Aufbauseminar versetzt Sie in die Lage komplexe Aufgaben der digitalen Datenanalyse eigenständig zu lösen. Sie lernen bereits in der Planung der Datenanalyse Fallstricke zu erkennen und zu umgehen.
Nach einer Wiederholung des notwendigen Basiswissens beschäftigen wir uns mit der Planung einer erweiterten Datenprüfung.
Wir gehen schwerpunktmäßig auf das Importieren und Vorbereiten von Daten aus DATEV-fremden Systemen ein. Gemeinsam wird eine praktikable Lösung für verschiedenen Schwerpunkte erarbeitet.
Was ist zu tun, um Prüfungshandlugen durchzuführen, die nicht als vorbereitete Prüfungsschritte vorhanden sind.
Wir geben Ihnen Tipps und Tricks zum praktischen Einsatz der Software.
Themen
-
Kurze Wiederholung Grundwissen DATEV Datenprüfung
-
Import von Datenbeständen aus unterschiedlichen Dateiformaten, z. B. Excel, Textdatei, CSV etc.
-
Aufbereitung der importierten Datenbestände für prüferische Tätigkeiten
-
Verknüpfen von Tabellen z. B. Abgleich der Ausgansrechnungen (Vorsystem) mit derFinanzbuchhaltung (Hauptsystem)
-
Ergänzen von fehlenden Spalten mit Hilfe von Rechenfeldern z. B. Saldoberechnung aus Soll und Haben oder Prozentanteil der Gesamtsumme
-
Wiederverwenden und speichern komplexer Formeln
-
-
Erstellen von Filtern und Tabellenauszügen
-
Standardisierung mit Hilfe der Zeitsteuerung sowie Erstellen von Favoriten, z. B. für eine wiederkehrende Prüfung von Lücken in Belegnummern
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Datenprüfung in Kanzlei und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse von DATEV Datenprüfung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
Termine
Hinweis
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.