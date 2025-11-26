Aufbauwissen DATEV Datenprüfung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Das Aufbauseminar versetzt Sie in die Lage komplexe Aufgaben der digitalen Datenanalyse eigenständig zu lösen. Sie lernen bereits in der Planung der Datenanalyse Fallstricke zu erkennen und zu umgehen.

Nach einer Wiederholung des notwendigen Basiswissens beschäftigen wir uns mit der Planung einer erweiterten Datenprüfung.

Wir gehen schwerpunktmäßig auf das Importieren und Vorbereiten von Daten aus DATEV-fremden Systemen ein. Gemeinsam wird eine praktikable Lösung für verschiedenen Schwerpunkte erarbeitet.

Was ist zu tun, um Prüfungshandlugen durchzuführen, die nicht als vorbereitete Prüfungsschritte vorhanden sind.

Wir geben Ihnen Tipps und Tricks zum praktischen Einsatz der Software.