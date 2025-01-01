Die Inventurliste Land- und Forstwirtschaft löst den bisherigen Papierprozesses zur Ermittlung der Inventurbestände in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ab.

Die Anwendung unterstützt Kanzlei und Mandant bei der digitalen Erfassung und Abstimmung der Endbestände von Tieren, Feldinventar, Bodenerzeugnissen und zugekauften Vorräten.

Bereits in Kanzlei-Rechnungswesen gebuchte Anfangsbestände aus der Eröffnungsbilanz werden automatisch in die Online-Anwendung übernommen.

Der Mandant ergänzt diese um die jeweiligen Endbestände und kann bei Bedarf neue beschriftete Textschlüssel hinzufügen.

Nach Abschluss übermittelt der Mandant die erfassten Werte an die Kanzlei.

So entsteht ein einheitlicher, transparenter und komfortabler Prozess für beide Seiten – ohne Papierformulare und mit einer klaren, nachvollziehbaren Datenbasis.