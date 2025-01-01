DATEV Berechnungshilfe Inventurliste Land- und Forstwirtschaft
- Ablösung des Papierprozesses zwischen Kanzlei und Mandant
- Einheitlicher digitaler Prozess für Inventuren in der Land- und Forstwirtschaft
- Hohe Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit durch strukturierte Erfassung
- Komfortables Arbeiten für Kanzlei und Mandant
Inhalte
Beschreibung
Die Inventurliste Land- und Forstwirtschaft löst den bisherigen Papierprozesses zur Ermittlung der Inventurbestände in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ab.
Die Anwendung unterstützt Kanzlei und Mandant bei der digitalen Erfassung und Abstimmung der Endbestände von Tieren, Feldinventar, Bodenerzeugnissen und zugekauften Vorräten.
Bereits in Kanzlei-Rechnungswesen gebuchte Anfangsbestände aus der Eröffnungsbilanz werden automatisch in die Online-Anwendung übernommen.
Der Mandant ergänzt diese um die jeweiligen Endbestände und kann bei Bedarf neue beschriftete Textschlüssel hinzufügen.
Nach Abschluss übermittelt der Mandant die erfassten Werte an die Kanzlei.
So entsteht ein einheitlicher, transparenter und komfortabler Prozess für beide Seiten – ohne Papierformulare und mit einer klaren, nachvollziehbaren Datenbasis.
Leistungen
- Digitale Erfassung und Bearbeitung der Inventurwerte für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Bereitstellung der Anfangsbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen (Eröffnungsbilanz)
- Erfassung der Endbestände von Tieren, Feldinventar, Bodenerzeugnissen und zugekauften Vorräten durch den Mandanten
- Erfassung und Ergänzung der Endbestände durch den Mandanten
- Hinzufügen neuer beschrifteter Textschlüssel direkt in der Anwendung
- Rückübermittlung der erfassten Inventurdaten an die Kanzlei
- Transparenter Prozess zwischen Kanzlei und Mandant – ohne Papierformulare
- Einfache Bedienung durch klare Struktur und übersichtliche Eingabemasken