Berufsrisiko - so vermeiden Sie die zivilrechtliche Haftung
- Rechtlich optimierte Mandatsbetreuung: Von der Mandatsannahme bis zur Kündigung
- Existenzgefährdende Haftungsrisiken effektiv vermeiden
- Wirksame Haftungsbegrenzung und Haftungsabschirmung
Prüfen Sie Ihre sogenannten Steuerberatungsverträge und die Anforderungen Ihres Versicherungsschutzes regelmäßig? Durch eine rechtlich optimierte und abgesicherte Mandatsbetreuung verringern Sie nämlich persönliche Haftungsrisiken in der Steuerberatungspraxis. Nach unserem Seminar bearbeiten Sie Mandate optimal und vermeiden Vertragspflichtverletzungen.
Wir zeigen Ihnen die rechtlich notwendigen Maßnahmen für einen effektiven Schutz vor Vermögensschäden. Sie lernen die zentralen Vertrags- und Berufspflichten von Steuerberatern kennen und können im Anschluss unerkannte Haftungsfallen umgehen. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Leistungspflichten gegenüber Ihren Mandanten konkretisieren und in gebotener Weise einschränken. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine angepasste und rechtswirksame Haftungsbeschränkung vereinbaren und welche Möglichkeiten sich Ihnen zur Haftungsabschirmung bieten. Der Umgang mit schwierigen Mandaten und sinnvolle Handlungs- und Verteidigungsstrategien beschließen unser Seminar.
Mandatsvertrag optimieren
Richtig beauftragen – mit vorbeugenden Maßnahmen
Notwendige und sinnvolle Regelungen im Mandatsvertrag
Leistung und Honorar konkretisieren und Erfolg steigern
Haftung bei der Mandantsbetreuung vermeiden
Pflichtverletzungen umgehen
Beratungsabfolge einhalten
Mit schwierigen Mandaten richtig umgehen
Zaubermittel Verfahrensdokumentation
Wahl der Rechtsform und Versicherungsschutz
So wirkt die richtige Rechtsform
Umfang und Grenzen des Berufshaftpflichtschutzes
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Bernhard Kürschner
Rechtsanwalt/Wirtschaftsjurist, Kürschner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Steuerberaterhaftung, Rechtsberatung bei Kanzleikäufen, Rechtsberatung bei Berufszusammenschlüssen
