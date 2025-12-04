Berufsrisiko - so vermeiden Sie die zivilrechtliche Haftung

Prüfen Sie Ihre sogenannten Steuerberatungsverträge und die Anforderungen Ihres Versicherungsschutzes regelmäßig? Durch eine rechtlich optimierte und abgesicherte Mandatsbetreuung verringern Sie nämlich persönliche Haftungsrisiken in der Steuerberatungspraxis. Nach unserem Seminar bearbeiten Sie Mandate optimal und vermeiden Vertragspflichtverletzungen.

Wir zeigen Ihnen die rechtlich notwendigen Maßnahmen für einen effektiven Schutz vor Vermögensschäden. Sie lernen die zentralen Vertrags- und Berufspflichten von Steuerberatern kennen und können im Anschluss unerkannte Haftungsfallen umgehen. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Leistungspflichten gegenüber Ihren Mandanten konkretisieren und in gebotener Weise einschränken. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine angepasste und rechtswirksame Haftungsbeschränkung vereinbaren und welche Möglichkeiten sich Ihnen zur Haftungsabschirmung bieten. Der Umgang mit schwierigen Mandaten und sinnvolle Handlungs- und Verteidigungsstrategien beschließen unser Seminar.