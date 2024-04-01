Beschäftigung von Rentnern und die Umsetzung in DATEV Lohn und Gehalt
- Altersrente und Beschäftigung
- Ältere Beschäftigte ohne Rente
- Rente aus dem Ausland und Arbeitnehmer-Tätigkeit
- Mitarbeitender Erwerbsminderungsrente
Der Bezug einer Altersrente, das Erreichen der Regelaltersgrenze und der Bezug einer Erwerbsminderungsrente wegen voller Erwerbsminderung wirken sich auf die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung einer Beschäftigung aus. Es kommt aber auch immer öfter vor, dass Mitarbeitende eine Rente aus dem Ausland erhalten oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, ohne eine Rente zu beziehen. In der Praxis stellt sich auch hier die Frage, ob es Auswirkungen auf das Versicherungs- und Beitragsrecht in der Sozialversicherung gibt.
Im Lernvideo beleuchten wir die Besonderheiten in der Sozialversicherung anhand vieler Anwendungsbeispiele. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit LODAS im Juni 2024.
Themen
-
Gesonderte Meldung
-
Übersicht Rente und Beschäftigung
-
Altersrente als Vollrente
-
Altersrente als Teilrente
-
Altersrente und Minijob
-
Ältere Beschäftigte ohne Rente
-
Rente aus dem Ausland
-
Erwerbsminderungsrente
-
Ausgleich von Rentenabschlägen
-
Überschreitung der BBG durch Arbeitsentgelt und Rente
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS
-
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Referenten
Steffen Panzer
Dipl.-Ökonom Mitarbeiter der DATEV eG
Herr Steffen Panzer ist seit 1991 bei der DATEV eG angestellt und Organisationsberater in der Niederlassung Magdeburg. Seine Beratungsschwerpunkte sind Lohn und Lohn in der Baubranche. Vor seiner Tätigkeit bei der DATEV war Herr Panzer in der Druck- und kunststoffverarbeitenden Industrie beschäftigt. Zudem arbeitete er als Software-Entwickler und Betriebsorganisator.
Klaus Herrmann
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Mitarbeiter der AOK Bayern
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.