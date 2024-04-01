Der Bezug einer Altersrente, das Erreichen der Regelaltersgrenze und der Bezug einer Erwerbsminderungsrente wegen voller Erwerbsminderung wirken sich auf die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung einer Beschäftigung aus. Es kommt aber auch immer öfter vor, dass Mitarbeitende eine Rente aus dem Ausland erhalten oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, ohne eine Rente zu beziehen. In der Praxis stellt sich auch hier die Frage, ob es Auswirkungen auf das Versicherungs- und Beitragsrecht in der Sozialversicherung gibt.

Im Lernvideo beleuchten wir die Besonderheiten in der Sozialversicherung anhand vieler Anwendungsbeispiele. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.

