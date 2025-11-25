Dr. Burkhard führt Sie durch die spannende Welt der Abwehrmöglichkeiten im Rahmen der Betriebsprüfung. Auf welche Problematiken Sie besonders achten müssen und auf was der Bundesfinanzhof Wert legt ist Inhalt des Seminars. Gibt es eine Berechtigung zur Verwerfung der Buchführung? Können Sie Einspruch gegen die Schätzungsmethode einlegen? Lernen Sie in diesem Seminar, wie Sie sich im Falle eines Steuerstrafverfahrens richtig verteidigen können. Der Standpunkt des Bundesministeriums der Finanzen ist ebenfalls Gegenstand des Seminars.