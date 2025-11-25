Art.-Nr. 78632 | Online-Seminar (Vortrag)​

Betriebsprüfung - Abwehrstrategien bei Verwerfung der Buchführung

Grundlagen sowie Spezialfragen werden anhand verschiedener Fälle diskutiert. Im Vordergrund stehen die steuerlichen Aspekte und Abwehrmöglichkeiten.
  • Welche Fehler sind erheblich - formelle Fehler, materielle Fehler?
  • Alles rund um Schätzungen
  • Verteidigungsmöglichkeiten - Aufbau einer vernünftigen Abwehrstrategie
  • Was tun bei einem eingeleiteten Steuerstrafverfahren
Inhalte

Beschreibung

Dr. Burkhard führt Sie durch die spannende Welt der Abwehrmöglichkeiten im Rahmen der Betriebsprüfung. Auf welche Problematiken Sie besonders achten müssen und auf was der Bundesfinanzhof Wert legt ist Inhalt des Seminars. Gibt es eine Berechtigung zur Verwerfung der Buchführung? Können Sie Einspruch gegen die Schätzungsmethode einlegen? Lernen Sie in diesem Seminar, wie Sie sich im Falle eines Steuerstrafverfahrens richtig verteidigen können. Der Standpunkt des Bundesministeriums der Finanzen ist ebenfalls Gegenstand des Seminars.

Themen

  • Wie wehren Sie die Verwerfung der Buchführung oder übermäßige Schätzungen ab?

  • Wie bauen Sie eine Abwehrstrategie auf?

  • Was tun Sie bei:

    • Richtsatzschätzung

    • Zeitreihenvergleich

    • Ungeklärter Mittelherkunft

    • Unterdeckungsrechnung

    • Zu geringen Bargeldentnahmen

    • Zu geringem Rohgewinnaufschlagsatz

    • Nachkalkulation, z. B. Getränkeausbeute für 2018, Umlage auf 2019 und 2020

  • Datenanalysen im Vorfeld und im Rahmen der Prüfung als Abwehrstrategie

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Jörg Burkhard

Dr. Jörg Burkhard

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Wiesbaden

Dr. Burkhard arbeitet seit fast 30 Jahren im streitigen Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Betriebsprüfungen, alles rund um die Kasse, alle Prüfungstechniken, Zoll- und Steuerfahndungsprüfungen inkl. Selbstanzeige und tax compliance sind sein Spezialgebiet. Bundesweit tätig.

Portraitbild der referierenden Person Michel Birnbacher

Michel Birnbacher

Außendienstmitabeiter der DATEV eG

Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.

