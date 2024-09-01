Bußgeldkatalog
- Auswahl der häufigsten Verkehrsverstöße
- Folgen aus dem Bußgeldkatalog
- Neu festgelegter Cannabis-Grenzwert ab 2024
Erscheinungstermin: September 2024
Die Verkehrsregeln in Deutschland sind strikt und wer gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) verstößt, muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen.
Seit dem 01.04.2024 ist Cannabis in gewissem Umfang legal, jedoch bleibt das Führen eines Fahrzeugs nach dem Konsum riskant und kann den Führerschein kosten. Die Bundesregierung hat deshalb einen THC-Grenzwert für Cannabis am Steuer festgelegt. Die entsprechenden Gesetzesänderungen können nun ausgearbeitet werden und somit zeitnah in Kraft treten.
Mit der Mandanten-Info-Karte informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über den neu festgelegten THC-Grenzwert und die häufigsten Verkehrsdelikte (wie zum Beispiel Geschwindigkeitsüberschreitungen) und die entsprechenden Konsequenzen laut Bußgeldkatalog in einer übersichtlichen Tabellenform.
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Karten mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Karten beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Ein Mitarbeiter der DATEV eG
