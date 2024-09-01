Bußgeldkatalog

Die Verkehrsregeln in Deutschland sind strikt und wer gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) verstößt, muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Seit dem 01.04.2024 ist Cannabis in gewissem Umfang legal, jedoch bleibt das Führen eines Fahrzeugs nach dem Konsum riskant und kann den Führerschein kosten. Die Bundesregierung hat deshalb einen THC-Grenzwert für Cannabis am Steuer festgelegt. Die entsprechenden Gesetzesänderungen können nun ausgearbeitet werden und somit zeitnah in Kraft treten.