Cloud-Anwendungen im Kanzleimanagement - Mandate digital anbahnen
- Kanzlei und Dienstleistungen transparent darstellen
- Angebote digital erstellen
- Kollaborationsplattform für das Onboarding nutzen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Gewinnen Sie mit den neuen Cloud-Anwendungen im Kanzleimanagement neue Interessenten! Erfahren Sie, wie Sie unsere Plattform SmartExperts in Verbindung mit Ihrem Kanzleiprofil verwenden. Erstellen Sie Angebote digital und arbeiten Sie über die Kollaborationsplattform DATEV Onboarding mit neuen Mandanten zusammen.
Themen
-
Vorbereitung
-
Lizenz bestellen
-
Rechte freischalten
-
Kanzleiprofil erstellen und in SmartExperts veröffentlichen
- MyDATEV Kanzlei - Programm aufrufen
-
-
Leistungsprofil erstellen und anpassen
-
Arbeiten mit der Interessentenverwaltung
-
Interessent manuell anlegen
-
Einladungslink zur Kollaborationsplattform DATEV Onboarding versenden
-
Interessent vervollständigt Daten
-
Bonitätsprüfung des Interessenten
-
-
Angebot kalkulieren und versenden
-
Angebotsübersicht und Rückmeldung des Interessenten
-
Interessent als Mandant anlegen
-
Ausblick
-
Digitaler Angebotsversand via DATEV Onboarding zum Interessenten
-
Annahme/Ablehnung des Angebots durch den Interessenten
-
Nutzung der Dokumentenaustauschplattform
-
-
Weiterführende Informationen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Georg Schwarz
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.