Art.-Nr. 44188 | Software
DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht
- Benachrichtigung beim Eingang von Krankmeldungen
- Automatisches Bereitstellen der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
- Übersichtliche Anzeige
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Produkt "DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht" wird der Arbeitgeber bei Eingang der Krankmeldungen aus dem Modul "Meine Krankmeldungen" benachrichtigt und kann diese einsehen.
Um die "DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht" nutzen zu können, müssen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Modul "Meine Krankmeldungen" in DATEV Arbeitnehmer online freigeschalten sein.