DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht

  • Benachrichtigung beim Eingang von Krankmeldungen
  • Automatisches Bereitstellen der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
  • Übersichtliche Anzeige
Mit dem Produkt "DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht" wird der Arbeitgeber bei Eingang der Krankmeldungen aus dem Modul "Meine Krankmeldungen" benachrichtigt und kann diese einsehen.

Um die "DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht" nutzen zu können, müssen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Modul "Meine Krankmeldungen" in DATEV Arbeitnehmer online freigeschalten sein.

