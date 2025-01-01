Mit dem Produkt "DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht" wird der Arbeitgeber bei Eingang der Krankmeldungen aus dem Modul "Meine Krankmeldungen" benachrichtigt und kann diese einsehen.

Um die "DATEV Arbeitnehmer online Krankmeldungs-Übersicht" nutzen zu können, müssen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Modul "Meine Krankmeldungen" in DATEV Arbeitnehmer online freigeschalten sein.