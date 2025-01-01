Sie erwerben mit der Bearbeitung eines durchgehenden Musterfalls die Kenntnisse zur Anwendung von Post, Fristen und Bescheide.

Lernen Sie die lückenlose Dokumentation des Postausgangs kennen, die schon mehrfach vor Gericht anerkannt wurde. Damit können Sie im Rahmen der Posteingangserfassung die resultierenden Fristen berechnen um Fristversäumnissen vorzubeugen. Mithilfe des (elektronischen) Bescheidabgleichs können Sie bei einer Bescheidprüfung Abweichungen auf einen Blick erkennen und zeitnah reagieren.