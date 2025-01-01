DATEV Eigenorganisation classic/comfort - Post, Fristen und Bescheide für Neuanwender
- Erfassung von Bescheiden, Postein- und -ausgängen
- Prüfung von Bescheiden
- Fristbearbeitung und -überwachung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erwerben mit der Bearbeitung eines durchgehenden Musterfalls die Kenntnisse zur Anwendung von Post, Fristen und Bescheide.
Lernen Sie die lückenlose Dokumentation des Postausgangs kennen, die schon mehrfach vor Gericht anerkannt wurde. Damit können Sie im Rahmen der Posteingangserfassung die resultierenden Fristen berechnen um Fristversäumnissen vorzubeugen. Mithilfe des (elektronischen) Bescheidabgleichs können Sie bei einer Bescheidprüfung Abweichungen auf einen Blick erkennen und zeitnah reagieren.
Themen
-
Integration in den Kanzleiablauf
-
Möglichkeiten des Programmeinsatzes bei verschiedenen kanzleiindividuellen Organisationsabläufen
-
Programmverbindungen zu anderen DATEV-Lösungen
-
-
Navigation und Startseite
-
Arbeiten mit Post, Fristen und Bescheide
-
Erfassen von Posteingängen, Bescheiden sowie Postausgängen
-
Verknüpfung von Dokumenten und/oder Aufgaben aus der Posterfassung
-
Automatische Fristberechnung, Fristbearbeitung
-
Fristen erledigen und stornieren
-
Permanente Fristenkontrolle durch Aktivieren der Fristüberwachung
-
Manueller und elektronischer Bescheidabgleich über ELSTER
-
Steuerbescheidprüfung und Mandanten-/Behördenanschreiben
-
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Eigenorganisation classic/comfort in Steuerkanzleien
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz, Zentrale Stammdaten, Fristenrecht und Fristenorganisation
Wichtiger Hinweis
Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.