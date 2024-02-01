Art.-Nr. 77921 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Eigenorganisation comfort - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate

Erhalten Sie einen Überblick über elektronische Rechnungsformate und werden Sie fit für die E-Rechnungspflicht.
  • Warum auf elektronische Rechnungen umstellen?
  • Wie erfolgt die Umsetzung in DATEV Eigenorganisation comfort?
  • Wie unterstütze ich meine Mandanten?
Einmalig
71,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer 0,75 Std.
Stand 02/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Nutzen Sie die Vorteile des elektronischen Rechnungsversands mit DATEV Eigenorganisation comfort. Lernen Sie die Voraussetzungen für die Erstellung von elektronischen Rechnungen kennen und erfahren Sie, wie E-Rechnungen nach europäischer Norm EN 16931 erstellt werden.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Hintergründe und Möglichkeiten des elektronischen Rechnungsversandes

  • Vorbereitende Einstellungen im Programm

  • Elektronische Rechnungen als E-Rechnungen und in anderen digitalen Formaten versenden

  • Mandanten unterstützen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleimitarbeiter

  • Erfahrene Anwender von DATEV Eigenorganisation comfort

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Katrin Sommer

Katrin Sommer

Mitarbeitende DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77921 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Eigenorganisation comfort - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate

Erhalten Sie einen Überblick über elektronische Rechnungsformate und werden Sie fit für die E-Rechnungspflicht.
Einmalig
71,00 €
Jetzt bestellen