Art.-Nr. 71780 | Ganztagsberatung vor Ort

DATEV Eigenorganisation comfort - Einstiegsberatung

Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir umfassend, ob Eigenorganisation comfort die richtige Lösung für Ihre Kanzlei ist.
  • Ihre Entscheidung für DATEV Eigenorganisation comfort wird abgesichert
  • Die Rahmenbedingungen für Ihre Kanzlei werden festgelegt
  • Ihr Einstieg oder Umstieg wird individuell gestaltet
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer Je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Beratungsziel der Einstiegsberatung ist sicherzustellen, dass DATEV Eigenorganisation comfort für Ihre Kanzlei die richtige Lösung ist. Rahmenbedingungen und Themen Ihres Einrichtungsprojektes werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt.

DATEV Eigenorganisation comfort unterstützt Sie bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation Ihrer Kanzlei. Wir helfen Ihnen, die Ziele für den Einsatz festzulegen. Auf Basis einer Analyse der aktuellen Kanzleistruktur und Arbeitsweise wird der benötigte Projekt- und Schulungsumfang für die Einrichtung von DATEV Eigenorganisation comfort mit Ihnen gemeinsam bestimmt.

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.

Beratungsziel

Die Prüfung ist umfassend erfolgt, dass DATEV Eigenorganisation comfort die richtige Lösung für Ihre Kanzlei ist. Die Rahmenbedingungen und Themen Ihres Einrichtungsprojektes sind festgelegt.

Inhalte

  • Klärung der Rahmenbedingungen

  • Überblick über mögliche Einrichtungslösungen (Besprechung des Referenzmodells)

  • Erarbeitung der Vorgehensweise und Planung der Aufgaben im Vorfeld der Einführung von DATEV Eigenorganisation comfort

  • Erstellung eines Projektplans für die Implementierung

Details

Teilnehmerkreis

Kanzleileitung sowie Mitarbeiter, die für die interne Organisation zuständig sind.

Preise

