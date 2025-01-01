DATEV Eigenorganisation comfort - Einstiegsberatung

Beratungsziel der Einstiegsberatung ist sicherzustellen, dass DATEV Eigenorganisation comfort für Ihre Kanzlei die richtige Lösung ist. Rahmenbedingungen und Themen Ihres Einrichtungsprojektes werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt.

DATEV Eigenorganisation comfort unterstützt Sie bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation Ihrer Kanzlei. Wir helfen Ihnen, die Ziele für den Einsatz festzulegen. Auf Basis einer Analyse der aktuellen Kanzleistruktur und Arbeitsweise wird der benötigte Projekt- und Schulungsumfang für die Einrichtung von DATEV Eigenorganisation comfort mit Ihnen gemeinsam bestimmt.

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.

Beratungsziel

Die Prüfung ist umfassend erfolgt, dass DATEV Eigenorganisation comfort die richtige Lösung für Ihre Kanzlei ist. Die Rahmenbedingungen und Themen Ihres Einrichtungsprojektes sind festgelegt.