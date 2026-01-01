Wir prüfen Ihre Prozesse in der Praxis, geben Ihnen Optimierungshinweise und wertvolle Tipps für den effizienteren Einsatz von DATEV Eigenorganisation comfort. Gemeinsam definieren wir konkrete Schritte zum weiteren Vorgehen. Der Beratungsaufwand ist abhängig von den vorab vereinbarten Anforderungen, Inhalten und der Datenqualität. Wir richten den Tag individuell nach Ihren Fragen und gewünschten Themen aus, wie z. B.:

Bisherigen Einsatz von DATEV Eigenorganisation comfort analysieren, diskutieren und anpassen

Eigenorganisation comfort analysieren, diskutieren und anpassen Tipps für den täglichen Einsatz

Ausschöpfen von Optimierungspotenzialen, z. B. Dienstleistungsprofil aktualisieren und auftragsbezogenes Arbeiten Rechnungsprozess digitalisieren Bescheidprüfungsprozess gestalten Stammdaten organisieren Kanzlei steuern Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten Systembasis – allgemeine Grundlagen für die Cloud prüfen Veränderungen steuern



Die heute schon bekannten Änderungen durch DATEV Kanzleimanagement werden berücksichtigt und erleichtern den späteren Umstieg.