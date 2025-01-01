DATEV Info online: Von der elektronischen Registrierkasse bis zur Finanzbuchführung
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Sie setzen eine elektronische Registrierkasse ein und möchten neben der gesetzeskonformen Archivierung die Daten digital in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übermitteln. Informieren Sie sich, wie Sie die Einträge in das Kassenbuch am Ende eines Geschäftstages automatisch vornehmen können.
DATEV Kassenarchiv online vereint betriebliche Abläufe mit den gesetzlichen Anforderungen zu einem durchgängig digitalen Prozess: von der Archivierung bis zur Finanzbuchführung. Gut für Sie, denn der hohe Grad an Automatisierung entlastet, sorgt für reibungslose Prozesse und ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf die sicher verwahrten Daten.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten des täglichen Kassenabschlusses über eine Schnittstelle zunächst in das Kassenarchiv und dann in das DATEV Kassenbuch online übertragen können. Ihre Steuerberatung kann die Daten dann in Form von Buchungsvorschlägen in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übernehmen.
Themen
-
Sichere Archivierung von Kassendaten
-
Eintragungen in das Kassenbuch automatisieren
-
Erleichterte Übernahme der Daten durch Ihre Steuerberatung
-
Voraussetzungen für den digitalen Prozess
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Unternehmen, die ihre Kassenführung automatisieren wollen
- Kanzleien, die sich über diese Lösung für ihre Mandantinnen und Mandanten informieren wollen
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.