DATEV Info online

Sie setzen eine elektronische Registrierkasse ein und möchten neben der gesetzeskonformen Archivierung die Daten digital in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übermitteln. Informieren Sie sich, wie Sie die Einträge in das Kassenbuch am Ende eines Geschäftstages automatisch vornehmen können.

DATEV Kassenarchiv online vereint betriebliche Abläufe mit den gesetzlichen Anforderungen zu einem durchgängig digitalen Prozess: von der Archivierung bis zur Finanzbuchführung. Gut für Sie, denn der hohe Grad an Automatisierung entlastet, sorgt für reibungslose Prozesse und ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf die sicher verwahrten Daten.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten des täglichen Kassenabschlusses über eine Schnittstelle zunächst in das Kassenarchiv und dann in das DATEV Kassenbuch online übertragen können. Ihre Steuerberatung kann die Daten dann in Form von Buchungsvorschlägen in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übernehmen.