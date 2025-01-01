DATEV Info online - Zukunftsorientierte Honorarpolitik im Kanzleialltag: umfassend, wirkungsvoll
Inhalte
Beschreibung
Eine sinnvolle und zum Leistungsprofil passende Honorarpolitik zu gestalten, ist für jede Kanzlei erfolgsentscheidend. Wir zeigen Ihnen, welche Handlungsfelder gezielt berücksichtigt werden sollten und wie die Umsetzung aussehen kann.
Das Anspruchsdenken der Mandantinnen und Mandanten hat sich stark gewandelt. Der Wunsch nach individueller Betreuung wächst, gleichzeitig steigt aber auch die Preissensibilität. Zusätzlich positionieren sich Kanzleien und auch branchenfremde Konkurrenz mit niedrigpreisigen Angeboten. Und auch Fortschritte in der digitalen Technik machen die Berechnung von Preisen und die Argumentation über den zeitlichen Aufwand immer schwieriger. Fundierte Überlegungen, wie Preise am besten durchgesetzt werden können, sollten deshalb Teil einer jeden Entscheidungsfindung sein.
Informieren Sie sich über die Veränderungen im Markt und wie sich daraus Schlüsse für eine kluge Honorarpolitik ziehen lassen. Sie erfahren, wie Sie die Handlungsfelder "Honorarstrukturen schaffen", "Umsatzpotenziale nutzen", "Honorare sichern" und "Preispolitik durchsetzen" bestmöglich ausschöpfen können.
Themen
-
Marktveränderungen und deren Einfluss auf die Honorarpolitik einer Kanzlei
-
Wichtige Handlungsfelder der Honorarpolitik und mögliche Ansatzpunkte zur Honorargestaltung
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber von Steuerberatungskanzleien
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
