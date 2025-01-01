DATEV-Käsemesser-Set

Das moderne Käsemesser-Set bietet gleich doppelten Nutzen: Der Block dient stehend zur sicheren Aufbewahrung der vier mitgelieferten Käsebesteckteile. Liegend und auseinandergeklappt kann der Block als Käsebrett zum Servieren eingesetzt werden. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Holzblock graviert.

Handling:

flexibles, unkompliziertes Trennen und Zusammenfügen der beiden Holzblockteile durch magnetische Haftung