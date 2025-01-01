Art.-Nr. 31534 | DATEV-Fanshop
DATEV-Käsemesser-Set
17,99 €
Kurzinfo
Material Käsebesteck aus Edelstahl und Holz, Aufbewahrungsblock aus Holz
Größe 11,6 x 20 x 5,8 cm (geschlossen); 23,2 x 20 x 2,9 cm (aufgeklappt)
Details
Beschreibung
Das moderne Käsemesser-Set bietet gleich doppelten Nutzen: Der Block dient stehend zur sicheren Aufbewahrung der vier mitgelieferten Käsebesteckteile. Liegend und auseinandergeklappt kann der Block als Käsebrett zum Servieren eingesetzt werden. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Holzblock graviert.
Handling:
flexibles, unkompliziertes Trennen und Zusammenfügen der beiden Holzblockteile durch magnetische Haftung