DATEV Kostenrechnung classic für fortgeschrittene Anwender
- Wissenswerte Programmneuerungen
- Varianten der Kostenrechnung
- Vertiefung von Schwerpunktthemen nach Absprache mit den Teilnehmern
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Workshop sind Sie in der Lage, den Leistungsumfang des Programmes Kostenrechnung classic in Ihrer täglichen Arbeit zu nutzen.
In diesem Workshop werden wir nach Absprache mit den Teilnehmern Themenbereiche der Kostenrechnung bearbeiten. Sie erhalten nützliche Tipps für die Arbeit mit dem Programm und lernen die Neuerungen kennen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Themenbereiche behandelt werden können. Themenbereiche, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können natürlich anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden. Die Seminarunterlage beinhaltet zudem einen Musterfall (Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) mit Lösungen zu den einzelnen Themen.
Themen
-
Spezielle Einstellungsmöglichkeiten in den Stammdaten der Kostenrechnung
-
Datenimport von Stamm- und Bewegungsdaten in die Kostenrechnung
-
Kostenstellen-/-trägerrechnung – Einsatz von Eigenschaften und Filtern in den Auswertungen und im Bereich Konsolidierung
-
Bearbeitungsmöglichkeiten des Betriebsabrechnungsbogens – Zeilenstruktur
-
Varianten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IBL und Umlagen)
-
Verteilschlüssel für Kontenverteilung, Umlagen und Buchungserfassung
-
Arbeiten mit Planzahlen/Vorjahreswerten/Budgetwerten
-
Einsatzspektrum von konstanten Werten
-
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Auswertungen/Grafiken
-
Ausgabevarianten und Bereitstellungsmöglichkeiten der Auswertungen
-
Konsolidierung mehrerer Mandantenbestände in der Kostenrechnung
-
Hinterlegung einer Kontierungsrichtlinie
-
Unterstützungsmöglichkeiten bei der Abstimmung von Finanzbuchführung und Kostenrechnung
-
Bereitstellung eines Kost-Datenbestands für mehrere Nutzer (Kost-Infobestand)
-
Berechnungsvarianten der Kostenrechnungswerte
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwender von DATEV Kostenrechnung classic in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Die Themen setzen auf die Inhalte des Präsenzseminars „DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender“ (Art.-Nr. 70346) oder des Lernvideos online „Einführung in das DATEV-Programm Kostenrechnung classic“ (Art.-Nr. 77796) auf.
Neuanwendern empfehlen wir das Präsenzseminar Art.-Nr. 70346 oder Lernvideo Art.-Nr. 77796
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.