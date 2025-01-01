DATEV Kostenrechnung classic für fortgeschrittene Anwender

Nach dem Workshop sind Sie in der Lage, den Leistungsumfang des Programmes Kostenrechnung classic in Ihrer täglichen Arbeit zu nutzen.

In diesem Workshop werden wir nach Absprache mit den Teilnehmern Themenbereiche der Kostenrechnung bearbeiten. Sie erhalten nützliche Tipps für die Arbeit mit dem Programm und lernen die Neuerungen kennen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Themenbereiche behandelt werden können. Themenbereiche, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können natürlich anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden. Die Seminarunterlage beinhaltet zudem einen Musterfall (Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) mit Lösungen zu den einzelnen Themen.