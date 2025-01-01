DATEV-Kugelschreiber Schwan-Stabilo antibac

Der Drehkugelschreiber im transparenten DATEV-Grün hat eine Super-Großraummine in der Schreibfarbe Blau und eine Metallspitze. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Material und ist antibakteriell ausgerüstet. Der Kugelschreiber wurde in Deutschland hergestellt. Die DATEV-Wortmarke ist in Silber aufgedruckt.