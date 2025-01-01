DATEV Live-Talk - Eigenorganisation comfort
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-MA und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Eigenorganisation comfort ist Ihre auftrags- und prozessorientierte Organisationslösung mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem. Mit dieser Lösung haben Sie und Ihre Mitarbeiter einen aktuellen Überblick über Ihre Aufträge sowie anstehende Projekte. Sie fördert das eigenverantwortliche Arbeiten Ihrer Mitarbeiter, bildet Ihre Prozesse digital und systemgesteuert ab und ermöglicht Ihnen eine einfache und transparente Kanzleisteuerung.
Wir zeigen Ihnen Mehrwerte und Vorteile direkt im Programm und Sie erhalten einen Überblick über die Rahmenbedingungen zur Einführung und einen möglichen Projektverlauf. Stellen Sie Ihre individuellen Fragen, wir beantworten sie gerne.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberater / Kanzleientscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeiter, DATEV-System-Partner
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.