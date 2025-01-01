Art.-Nr. 78194 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Eigenorganisation comfort

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-MA und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Eigenorganisation comfort ist Ihre auftrags- und prozessorientierte Organisationslösung mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem. Mit dieser Lösung haben Sie und Ihre Mitarbeiter einen aktuellen Überblick über Ihre Aufträge sowie anstehende Projekte. Sie fördert das eigenverantwortliche Arbeiten Ihrer Mitarbeiter, bildet Ihre Prozesse digital und systemgesteuert ab und ermöglicht Ihnen eine einfache und transparente Kanzleisteuerung.

Wir zeigen Ihnen Mehrwerte und Vorteile direkt im Programm und Sie erhalten einen Überblick über die Rahmenbedingungen zur Einführung und einen möglichen Projektverlauf. Stellen Sie Ihre individuellen Fragen, wir beantworten sie gerne.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberater / Kanzleientscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeiter, DATEV-System-Partner

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Preise

