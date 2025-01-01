DATEV Live-Talk - Strategie/Personal/Marketing

Steuerberatungskanzleien stehen in Zeiten des Fachkräftemangels vor großen Herausforderungen. Traditionelle Recruiting-Maßnahmen bringen nicht mehr den gewünschten Erfolg. Der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke ist neben der strategischen Planung von Personal-Marketing-Maßnahmen immer wichtiger. Soziale Medien verändern die Art unserer Kommunikation. Erfahren Sie, wie eine effiziente Planung und Durchführung von Arbeitgebermarkenbildung (Employer Branding) und Personal-Marketing auf der Höhe der Zeit aussehen kann.