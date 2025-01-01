Art.-Nr. 78215 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Strategie/Personal/Marketing

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Steuerberatungskanzleien stehen in Zeiten des Fachkräftemangels vor großen Herausforderungen. Traditionelle Recruiting-Maßnahmen bringen nicht mehr den gewünschten Erfolg. Der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke ist neben der strategischen Planung von Personal-Marketing-Maßnahmen immer wichtiger. Soziale Medien verändern die Art unserer Kommunikation. Erfahren Sie, wie eine effiziente Planung und Durchführung von Arbeitgebermarkenbildung (Employer Branding) und Personal-Marketing auf der Höhe der Zeit aussehen kann.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

