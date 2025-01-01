DATEV Live-Talk - Strategie/Personal/Marketing
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Steuerberatungskanzleien stehen in Zeiten des Fachkräftemangels vor großen Herausforderungen. Traditionelle Recruiting-Maßnahmen bringen nicht mehr den gewünschten Erfolg. Der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke ist neben der strategischen Planung von Personal-Marketing-Maßnahmen immer wichtiger. Soziale Medien verändern die Art unserer Kommunikation. Erfahren Sie, wie eine effiziente Planung und Durchführung von Arbeitgebermarkenbildung (Employer Branding) und Personal-Marketing auf der Höhe der Zeit aussehen kann.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.