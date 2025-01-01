DATEV Mandantendialog Jahresabschluss für Mandanten
- Transparente, schnelle Kommunikation, einfacher Dokumentenaustausch zwischen Kanzlei und Mandanten in der Jahresabschlusserstellung und -prüfung
- Sichere Datenübertragung über die DATEV-Cloud
- Jetzt kostenfrei für DATEV-Mitglieder (siehe Sonderbedingungen)*
Hinweis
Das Produkt "DATEV Mandantendialog Jahresabschluss für Mandanten" schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei.
Inhalte
Beschreibung
DATEV Mandantendialog Jahresabschluss unterstützt Kanzlei und Mandantschaft bei der sicheren und einfachen Kommunikation und dem Unterlagenaustausch rund um die Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung sowie damit zusammenhängenden Leistungen.
Die Lösung stellt den mandantenseitigen Zugang bereit, damit das Unternehmen die angeforderten Informationen und Dokumente schnell und sicher dem Wirtschaftsprüfer oder der Steuerberaterin bereitstellen kann. Der Zugriff auf die Informationen und Dokumente ist nur einem definierten Personenkreis zugänglich, der für die Nutzung authentifiziert wurde. Die Authentifizierung der Personen wird mittels DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard sichergestellt.
DATEV Mandantendialog Jahresabschluss soll zukünftig bei weiteren leistungserstellenden Prozessen der DATEV-Programme eingebunden werden.
*HINWEIS: Bitte beachten Sie die produktspezifischen Sonderbedingungen unter "Weitere Informationen".
Leistungen
-
Digitale Zusammenarbeit mit der Mandantschaft rund um den Jahresabschluss
-
Schneller und sicherer Nachrichten- und Dokumentenaustausch
-
Dokumentation des Chatverlaufs oder der Kommunikation zu den angefragten Sachverhalten beim Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater
-
Durchgängiger und gesicherter digitaler Prozess