DATEV Mandantendialog Jahresabschluss für Mandanten

DATEV Mandantendialog Jahresabschluss unterstützt Kanzlei und Mandantschaft bei der sicheren und einfachen Kommunikation und dem Unterlagenaustausch rund um die Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung sowie damit zusammenhängenden Leistungen.

Die Lösung stellt den mandantenseitigen Zugang bereit, damit das Unternehmen die angeforderten Informationen und Dokumente schnell und sicher dem Wirtschaftsprüfer oder der Steuerberaterin bereitstellen kann. Der Zugriff auf die Informationen und Dokumente ist nur einem definierten Personenkreis zugänglich, der für die Nutzung authentifiziert wurde. Die Authentifizierung der Personen wird mittels DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard sichergestellt.

DATEV Mandantendialog Jahresabschluss soll zukünftig bei weiteren leistungserstellenden Prozessen der DATEV-Programme eingebunden werden.

*HINWEIS: Bitte beachten Sie die produktspezifischen Sonderbedingungen unter "Weitere Informationen".