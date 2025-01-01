DATEV Personal
- Zukunftssichere, anwendungsübergreifende Möglichkeiten für digitale Zusammenarbeit
- Lohnartenkonfiguration durch die Kanzlei
- Tabellarische Erfassung von variablen Daten je Monat durch den Mandanten
- Sicherer Upload von Dokumenten der Personalwirtschaft über DATEV Unternehmen online und DATEV Personal Add-on
- Vorbereitende Bearbeitung der Dokumente durch den MandantenErfassung von kanzleiinternen Notizen zu jedem Dokument
Dieses Produkt bestellt die Kanzlei in der MyDATEV Mandantenregistrierung im DATEV Arbeitsplatz.
Hinweis
Inhalte
Beschreibung
DATEV Personal vereint moderne Optionen für eine optimale digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der lohnabrechnenden Stelle.
DATEV Personal beinhaltet Monatsdaten und die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet eine einfache tabellarische Erfassung von variablen Daten je Monat sowie einen sicheren Upload von Dokumenten in DATEV Personalakte.
DATEV Personal für die digitale Zusammenarbeit
Der Austausch variabler Daten für einen Monat bieten eine einfache Vorerfassung von Stunden und Beträgen durch den Mandanten. Mittels Freigabe der Daten kann die lohnabrechnende Stelle/Kanzlei die Daten in das Lohnabrechnungsprogramm DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt importieren.
Die hochgeladenen Dokumente können von den Mandanten bearbeitet werden, bevor sie für die Lohnabrechnung an den steuerlichen Berater übermittelt werden. Die Kanzlei kann eigene Dokumentenkategorien für ihre Mandanten anlegen und verwalten, um die Dokumentenstruktur möglichst effizient und nachvollziehbar zu halten. Der Zugriff auf Dokumentebene kann durch eine Personalnummernsperre geschützt werden.
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Personal ist
-
auf Kanzleiseite: LODAS classic/comfort bzw. Lohn und Gehalt classic/comfort
-
auf Mandantenseite: DATEV Unternehmen online oder DATEV Personal Add-on.
Leistungen
DATEV Personal vereint moderne Optionen für eine optimale digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der lohnabrechnenden Stelle:
Monatsdaten
-
Monatsdaten werden effizient erfasst
-
Erfassungsunterstützung, um identische Daten für mehrere Mitarbeitende zu erfassen
-
Komfortable Suche und Filter
-
Erfassung für zukünftige Monate
-
Einfache Konfiguration der Erfassungsmöglichkeiten (Lohnarten)
-
Summen zu erfassten Daten auf einem Blick
-
Einfacher Import in das Lohnabrechnungsprogramm über den Lohnimportdatenservice
DATEV Personalakte
-
Die Dokumente stehen jederzeit übersichtlich und strukturiert elektronisch zur Verfügung
-
Digitale Ablage der Dokumente reduziert Ihre Papierablage
-
Die Notizfunktion in der Online-Anwendung ermöglicht dokumentenbezogene Anmerkungen für die Kanzlei
-
Die Kanzlei kann interne Notizen zu den Dokumenten erfassen
-
Die zentrale Ablage der Dokumente stellt einen einheitlichen Informationsstand sicher
Preise
DATEV Personal
