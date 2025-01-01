DATEV Personal vereint moderne Optionen für eine optimale digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der lohnabrechnenden Stelle.

DATEV Personal beinhaltet Monatsdaten und die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet eine einfache tabellarische Erfassung von variablen Daten je Monat sowie einen sicheren Upload von Dokumenten in DATEV Personalakte.

DATEV Personal für die digitale Zusammenarbeit

Der Austausch variabler Daten für einen Monat bieten eine einfache Vorerfassung von Stunden und Beträgen durch den Mandanten. Mittels Freigabe der Daten kann die lohnabrechnende Stelle/Kanzlei die Daten in das Lohnabrechnungsprogramm DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt importieren.

Die hochgeladenen Dokumente können von den Mandanten bearbeitet werden, bevor sie für die Lohnabrechnung an den steuerlichen Berater übermittelt werden. Die Kanzlei kann eigene Dokumentenkategorien für ihre Mandanten anlegen und verwalten, um die Dokumentenstruktur möglichst effizient und nachvollziehbar zu halten. Der Zugriff auf Dokumentebene kann durch eine Personalnummernsperre geschützt werden.

Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Personal ist