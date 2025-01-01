Mit dem Rechnungsdatenservice 2.0 können strukturierte Rechnungsdaten mit digitalen Belegen (optional) automatisiert von angebundenen Softwarelösungen an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.

Die strukturierten Daten aus der Softwarelösung werden sicher und virengeprüft an die DATEV-Cloud übergeben. Anschließend können sie in Form von Buchungsvorschlägen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Werden die digitalen Belege mit übertragen besteht ebenfalls eine Verknüpfung zwischen Buchung und Beleg im DATEV-Rechnungswesen-Programm.