DATEV Rechnungsdatenservice 2.0
- Daten sicher und virengeprüft von angebundenen Softwarelösungen zu DATEV übertragen
- Strukturierte Rechnungsdaten mit digitalen Belegen (optional) übertragen
- Buchungsvorschläge für DATEV-Rechnungswesen Programme erzeugen lassen
Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 als Kanzlei bestellen und einrichten https://www.datev.de/hilfe/1029901.
Beschreibung
Mit dem Rechnungsdatenservice 2.0 können strukturierte Rechnungsdaten mit digitalen Belegen (optional) automatisiert von angebundenen Softwarelösungen an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.
Die strukturierten Daten aus der Softwarelösung werden sicher und virengeprüft an die DATEV-Cloud übergeben. Anschließend können sie in Form von Buchungsvorschlägen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Werden die digitalen Belege mit übertragen besteht ebenfalls eine Verknüpfung zwischen Buchung und Beleg im DATEV-Rechnungswesen-Programm.
Leistungen
- Strukturierte Rechnungsdaten von Ausgangsrechnungen elektronisch bereitstellen
- Digitale Belege zu den Rechnungsdaten mit übertragen (optional)
- Buchungsvorschläge für DATEV-Rechnungswesen-Programme erzeugen
- Verknüpfung von Buchung und Beleg in DATEV-Rechnungswesen-Programme
- Abläufe durch Lerndatei optimieren
- Rechnung und Zahlung automatisch zuordnen, wenn parallel zum DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 der DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal eingesetzt wird
- Daten sicher über die DATEV-Cloud übertragen
- Daten rückwirkend bis zu 14 Monate lang abrufen
Bitte beachten Sie:
Mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 wird die Übernahme und Buchung von Rechnungsdaten im Rahmen der bestehenden Programmfunktion „Buchen elektronischer Belege“ in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen unterstützt. Eine Erweiterung der Programmfunktionen hinsichtlich der Abbildung internationaler Geschäftsvorfälle (z. B. Verbringung, internationale Deklarations- oder Meldepflichten) ist damit nicht verbunden.
