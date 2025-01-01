Art.-Nr. 92900 | Software

DATEV Rechnungsdatenservice 2.0

  • Daten sicher und virengeprüft von angebundenen Softwarelösungen zu DATEV übertragen
  • Strukturierte Rechnungsdaten mit digitalen Belegen (optional) übertragen
  • Buchungsvorschläge für DATEV-Rechnungswesen Programme erzeugen lassen

Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 als Kanzlei bestellen und einrichten https://www.datev.de/hilfe/1029901.

Monatlich
ab 1,33 €
Preis- und Lieferinformationen
Icon DATEV Rechnungswesen

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Rechnungsdatenservice 2.0 können strukturierte Rechnungsdaten mit digitalen Belegen (optional) automatisiert von angebundenen Softwarelösungen an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.

Die strukturierten Daten aus der Softwarelösung werden sicher und virengeprüft an die DATEV-Cloud übergeben. Anschließend können sie in Form von Buchungsvorschlägen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Werden die digitalen Belege mit übertragen besteht ebenfalls eine Verknüpfung zwischen Buchung und Beleg im DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Leistungen
  • Strukturierte Rechnungsdaten von Ausgangsrechnungen elektronisch bereitstellen
  • Digitale Belege zu den Rechnungsdaten mit übertragen (optional)
  • Buchungsvorschläge für DATEV-Rechnungswesen-Programme erzeugen
  • Verknüpfung von Buchung und Beleg in DATEV-Rechnungswesen-Programme
  • Abläufe durch Lerndatei optimieren
  • Rechnung und Zahlung automatisch zuordnen, wenn parallel zum DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 der DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal eingesetzt wird
  • Daten sicher über die DATEV-Cloud übertragen
  • Daten rückwirkend bis zu 14 Monate lang abrufen

Bitte beachten Sie:

Mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 wird die Übernahme und Buchung von Rechnungsdaten im Rahmen der bestehenden Programmfunktion „Buchen elektronischer Belege“ in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen unterstützt. Eine Erweiterung der Programmfunktionen hinsichtlich der Abbildung internationaler Geschäftsvorfälle (z. B. Verbringung, internationale Deklarations- oder Meldepflichten) ist damit nicht verbunden.

Preise

