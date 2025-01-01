Art.-Nr. 31734 | DATEV-Fanshop
DATEV-Silikon-Kronkorken-Set koRKi
- Schützt vor Insekten
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
2,59 €
Kurzinfo
Material Silikon
Maße Durchmesser 3,1 cm
Details
Beschreibung
Das 5er-Set wiederverwendbarer Kronkorken in DATEV-Grün sind lebensmittelecht und spülmaschinenfest. Passend auf alle gängigen Flaschen mit Kronkorken sind sie aus flexiblem und robustem Silikon gefertigt. Die DATEV-Wortmarke ist aufgedruckt.
Preise
