Art.-Nr. 31734

DATEV-Silikon-Kronkorken-Set koRKi

  • Schützt vor Insekten
Einmalig
2,59 €
Preis



Material Silikon
Maße Durchmesser 3,1 cm





Das 5er-Set wiederverwendbarer Kronkorken in DATEV-Grün sind lebensmittelecht und spülmaschinenfest. Passend auf alle gängigen Flaschen mit Kronkorken sind sie aus flexiblem und robustem Silikon gefertigt. Die DATEV-Wortmarke ist aufgedruckt.



