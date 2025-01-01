DATEV-Software für die Rechtsberatung
- Überblick über die DATEV Anwalt-Software für Kanzleimanagement und Rechtsberatung
- Leistungen, Vorteile und vertiefende Informationen
Inhalte
Beschreibung
In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick über unsere Lösungen für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Profitieren Sie von einem breiten Leistungsspektrum, das aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit von Anwaltskanzleien resultiert und aufwartet mit Konzepten für die Digitalisierung der Beratungspraxis.
Passend für jede Kanzlei
Steigende Anforderungen an die Beratung und durch die Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen für den Berufsstand. Mit DATEV haben Sie einen Softwareanbieter an Ihrer Seite, der sich mit den aktuellen Herausforderungen in der Rechtsberatung ebenso auskennt wie mit Fragen, die den Berufstand betreffen. Innovative, digitale Lösungen und effiziente Konzepte entlasten Sie spürbar bei Ihren Kanzleiaufgaben.
Digital und kostengünstig
Das umfassende DATEV-Angebot aus Software, Service, Beratung und Wissen ist offen für jede Spezialisierung, Kanzleigröße und -struktur. So bekommen Sie genau die Lösung, die perfekt zu Ihnen, Ihrer Kanzlei und Ihren Mandaten passt – auch bei internationalen Aufgaben.
Zudem gilt: Hohe Anfangsinvestitionen entfallen, weil Sie die Programme nicht kaufen müssen. Denn bei DATEV setzen wir auf ein transparentes Mietsystem. So bleiben die Kosten für Sie jederzeit übersichtlich und kalkulierbar.
Leistungen
Mehr Effizienz bei der Kanzleiorganisation und Fallbearbeitung:
- Digitale Kanzleiorganisation von A-Z mit DATEV Anwalt classic
- Automatisierte Arbeitsprozesse mit DATEV Anwalt Komfortpaket
- Digitale Fallbearbeitung ohne Medienbrüche mit Juristische Textanalyse
- Mobile Aktenmitnahme einfach per App mit DATEV Anwalt Akte mobil
- Die optimale Ergänzung für die notarielle Tätigkeit mit DATEV Anwalt Digitales Notariat
Info: Dies ist nur ein kleiner Auszug an Lösungen, die DATEV speziell für anwaltliche Belange bietet. Den Überblick über das Lösungsangebot für die Rechtsberatung finden Sie unter go.datev.de/anwalt .