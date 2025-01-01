DATEV-Software für die Rechtsberatung

In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick über unsere Lösungen für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Profitieren Sie von einem breiten Leistungsspektrum, das aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit von Anwaltskanzleien resultiert und aufwartet mit Konzepten für die Digitalisierung der Beratungspraxis.

Passend für jede Kanzlei

Steigende Anforderungen an die Beratung und durch die Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen für den Berufsstand. Mit DATEV haben Sie einen Softwareanbieter an Ihrer Seite, der sich mit den aktuellen Herausforderungen in der Rechtsberatung ebenso auskennt wie mit Fragen, die den Berufstand betreffen. Innovative, digitale Lösungen und effiziente Konzepte entlasten Sie spürbar bei Ihren Kanzleiaufgaben.

Digital und kostengünstig

Das umfassende DATEV-Angebot aus Software, Service, Beratung und Wissen ist offen für jede Spezialisierung, Kanzleigröße und -struktur. So bekommen Sie genau die Lösung, die perfekt zu Ihnen, Ihrer Kanzlei und Ihren Mandaten passt – auch bei internationalen Aufgaben.

Zudem gilt: Hohe Anfangsinvestitionen entfallen, weil Sie die Programme nicht kaufen müssen. Denn bei DATEV setzen wir auf ein transparentes Mietsystem. So bleiben die Kosten für Sie jederzeit übersichtlich und kalkulierbar.