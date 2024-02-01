DATEV Unternehmen online: Überblick speziell für Unternehmen
- Überblick über DATEV Unternehmen online
- Prozesse in DATEV Unternehmen online
- Produktinformationen und Weiterbildungsangebote
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erhalten einen Überblick über die Anwendung und die Prozesse in DATEV Unternehmen online. Lernen Sie den Aufbau und die Vorteile für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberater kennen.
DATEV Unternehmen online ist eine Plattform für die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater bei der Erstellung der Buchführung und der Lohnabrechnung. Wir zeigen Ihnen, welche Einsatzmöglichkeiten DATEV Unternehmen online speziell für Sie als Unternehmer bietet.
Themen
-
Überblick DATEV Unternehmen online
-
Kaufmännische Prozesse in Unternehmen
-
Was ist DATEV Unternehmen online
-
-
Prozesse in DATEV Unternehmen online
-
Eingangsrechnungen bearbeiten
-
Kontoumsätze prüfen
-
Rechnungen schreiben
-
Kasse führen
-
Unternehmenskennzahlen prüfen
-
Löhne vorerfassen
-
Lohnauswertungen einsehen
-
Digitale Personalakte
-
Zusammenfassung
-
-
Produktinformationen und Wissensvermittlungsangebote
Details
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter aus Unternehmen, die sich für den Einsatz von DATEV Unternehmen online interessieren
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Michael Sambale
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.