Sie haben Begriffe wie Scrum und Kanban schon einmal gehört und möchten mehr darüber erfahren? Oder Sie kennen diese agilen Methoden bereits und wünschen sich konkrete Tipps zu deren Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Kanzlei?

In diesem Online-Seminar möchten wir Ihnen das agile Arbeiten durch verschiedene Methoden und Tools erläutern. Praxisübungen bieten Ihnen die Möglichkeit, die erlernten Methoden direkt anzuwenden. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie durch den Einsatz dieser Methoden Effizienzgewinne in Ihrer Kanzlei realisieren können. Im Rahmen von virtuellen Arbeitsgruppen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Erfahrungswerte zu teilen.

Einblicke und Erfahrungsberichte erhalten Sie direkt aus dem Berufsstand durch Janet Müzel (megra Steuerberatung). Gemeinsam mit Martin Grau hat sie bereits erfolgreich agile Arbeitsweisen in der Kanzlei eingeführt. Frau Müzel und Herr Grau gehen im interaktiven Austausch gerne auf Ihre Fragen und Impulse ein.

Wichtiger Hinweis

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.