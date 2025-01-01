Art.-Nr. 78447 | Online-Seminar (Workshop)

Die agile Kanzlei: Gewinnen Sie Zeit durch effizientes Arbeiten

Wir geben Ihnen die wichtigsten Informationen, Methoden und Tipps, wie Sie durch Agilität eine Effizienzsteigerung in Ihrer Kanzlei realisieren können.
  • Einsatzmöglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Kanzlei
  • Erfahrungsbericht live aus der Praxis durch Martin Grau, megra Steuerberatung
  • Tipps und Werkzeuge für die Umsetzung
Einmalig
226,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Sie haben Begriffe wie Scrum und Kanban schon einmal gehört und möchten mehr darüber erfahren? Oder Sie kennen diese agilen Methoden bereits und wünschen sich konkrete Tipps zu deren Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Kanzlei?

In diesem Online-Seminar möchten wir Ihnen das agile Arbeiten durch verschiedene Methoden und Tools erläutern. Praxisübungen bieten Ihnen die Möglichkeit, die erlernten Methoden direkt anzuwenden. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie durch den Einsatz dieser Methoden Effizienzgewinne in Ihrer Kanzlei realisieren können. Im Rahmen von virtuellen Arbeitsgruppen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Erfahrungswerte zu teilen.

Einblicke und Erfahrungsberichte erhalten Sie direkt aus dem Berufsstand durch Janet Müzel (megra Steuerberatung). Gemeinsam mit Martin Grau hat sie bereits erfolgreich agile Arbeitsweisen in der Kanzlei eingeführt. Frau Müzel und Herr Grau gehen im interaktiven Austausch gerne auf Ihre Fragen und Impulse ein.

Wichtiger Hinweis
Für dieses Online-Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Themen

  • Was heißt Agilität?

    • Begriffsklärung und agile Denkweise

    • Agile Methoden

  • Methoden für die Einführung

    • Kanban: Methode zur Visualisierung interner Projekte oder Aufgaben, um Risiken oder Engpässen entgegenzuwirken

    • Scrum: Methode zur Produktentwicklung durch selbstorganisierte Teams

  • Einsatzmöglichkeiten in der Kanzlei: Wie kann ich meine Effizienz durch den Einsatz agiler Methoden in der Kanzlei erhöhen?

  • Praxistipps und Erfahrungsberichte durch Martin Grau, megra Steuerberatung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Geeignet sowohl für Einsteiger wie auch für Fortgeschrittene, die bereits Grundkenntnisse besitzen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentinnen

Portraitbild der referierenden Person Janet Müzel

Janet Müzel

Geschäftsführerin, Team Management Coach und Agiles Projektmanagement

Portraitbild der referierenden Person Sabrina Engelmayr

Sabrina Engelmayr

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78447 | Online-Seminar (Workshop)

Die agile Kanzlei: Gewinnen Sie Zeit durch effizientes Arbeiten

Wir geben Ihnen die wichtigsten Informationen, Methoden und Tipps, wie Sie durch Agilität eine Effizienzsteigerung in Ihrer Kanzlei realisieren können.
Einmalig
226,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78979

Design your Business: Bringen Sie Ihr Geschäftsmodell in Form
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online