Die agile Kanzlei: Gewinnen Sie Zeit durch effizientes Arbeiten
- Einsatzmöglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Kanzlei
- Erfahrungsbericht live aus der Praxis durch Martin Grau, megra Steuerberatung
- Tipps und Werkzeuge für die Umsetzung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie haben Begriffe wie Scrum und Kanban schon einmal gehört und möchten mehr darüber erfahren? Oder Sie kennen diese agilen Methoden bereits und wünschen sich konkrete Tipps zu deren Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Kanzlei?
In diesem Online-Seminar möchten wir Ihnen das agile Arbeiten durch verschiedene Methoden und Tools erläutern. Praxisübungen bieten Ihnen die Möglichkeit, die erlernten Methoden direkt anzuwenden. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie durch den Einsatz dieser Methoden Effizienzgewinne in Ihrer Kanzlei realisieren können. Im Rahmen von virtuellen Arbeitsgruppen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Erfahrungswerte zu teilen.
Einblicke und Erfahrungsberichte erhalten Sie direkt aus dem Berufsstand durch Janet Müzel (megra Steuerberatung). Gemeinsam mit Martin Grau hat sie bereits erfolgreich agile Arbeitsweisen in der Kanzlei eingeführt. Frau Müzel und Herr Grau gehen im interaktiven Austausch gerne auf Ihre Fragen und Impulse ein.
Wichtiger Hinweis
Für dieses Online-Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Themen
-
Was heißt Agilität?
-
Begriffsklärung und agile Denkweise
-
Agile Methoden
-
-
Methoden für die Einführung
-
Kanban: Methode zur Visualisierung interner Projekte oder Aufgaben, um Risiken oder Engpässen entgegenzuwirken
-
Scrum: Methode zur Produktentwicklung durch selbstorganisierte Teams
-
-
Einsatzmöglichkeiten in der Kanzlei: Wie kann ich meine Effizienz durch den Einsatz agiler Methoden in der Kanzlei erhöhen?
-
Praxistipps und Erfahrungsberichte durch Martin Grau, megra Steuerberatung
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Geeignet sowohl für Einsteiger wie auch für Fortgeschrittene, die bereits Grundkenntnisse besitzen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Janet Müzel
Geschäftsführerin, Team Management Coach und Agiles Projektmanagement
Sabrina Engelmayr
Mitarbeiterin der DATEV eG
