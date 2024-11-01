Die Altersversorgung im Gesundheitswesen

Durch die Reduzierung der zu erwartenden gesetzlichen Renten und steuerliche Gestaltungsmaßnahmen (wie z. B. dem gültigen Betriebsrentenstärkungsgesetz) ist das Thema Altersvorsorge für alle Arbeitgeber und Beschäftigte derzeit sehr attraktiv. Dies gilt insbesondere für Arztpraxen, Apotheken und den Pflegebereich.

Das Kompaktwissen informiert Sie über die klassischen Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung und handelt die einschlägigen Versorgungswerke im Gesundheitswesen inklusive ihrer steuer- und rechtlichen Aspekte ab.