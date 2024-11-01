Die Altersversorgung im Gesundheitswesen
- Vor- und Nachteile der Durchführungswege
- Auszahlungsphase
- Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
Erscheinungstermin: November 2024
Durch die Reduzierung der zu erwartenden gesetzlichen Renten und steuerliche Gestaltungsmaßnahmen (wie z. B. dem gültigen Betriebsrentenstärkungsgesetz) ist das Thema Altersvorsorge für alle Arbeitgeber und Beschäftigte derzeit sehr attraktiv. Dies gilt insbesondere für Arztpraxen, Apotheken und den Pflegebereich.
Das Kompaktwissen informiert Sie über die klassischen Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung und handelt die einschlägigen Versorgungswerke im Gesundheitswesen inklusive ihrer steuer- und rechtlichen Aspekte ab.
Außerdem existieren zahlreiche Gesetze, Vereinbarungen und Besonderheiten, welche das Thema Altersversorgung für Beschäftigte in Kliniken, Praxen, Apotheken und in der Pflege beinhalten.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Autoren
Jörg Steinheimer
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht
Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.
Saskia Koçak
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen mit anschließendem Referendariat in Nürnberg. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2013. Die Autorin ist spezialisiert auf das Rechtsgebiet Arbeitsrecht und betreut dort ausschließlich Arbeitgeber.
