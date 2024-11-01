Art.-Nr. 35668 | Kompaktwissen

Die Altersversorgung im Gesundheitswesen

Bestehende Versorgungsvarianten unter rechtlichen und steuerlichen Aspekten
  • Vor- und Nachteile der Durchführungswege
  • Auszahlungsphase
  • Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

Erscheinungstermin: November 2024

Einmalig
15,00 €
Beschreibung

Durch die Reduzierung der zu erwartenden gesetzlichen Renten und steuerliche Gestaltungsmaßnahmen (wie z. B. dem gültigen Betriebsrentenstärkungsgesetz) ist das Thema Altersvorsorge für alle Arbeitgeber und Beschäftigte derzeit sehr attraktiv. Dies gilt insbesondere für Arztpraxen, Apotheken und den Pflegebereich.

Das Kompaktwissen informiert Sie über die klassischen Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung und handelt die einschlägigen Versorgungswerke im Gesundheitswesen inklusive ihrer steuer- und rechtlichen Aspekte ab.

Außerdem existieren zahlreiche Gesetze, Vereinbarungen und Besonderheiten, welche das Thema Altersversorgung für Beschäftigte in Kliniken, Praxen, Apotheken und in der Pflege beinhalten.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 11/2024
Seitenzahl 48
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
Autoren

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Jörg Steinheimer

Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht

Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Saskia Koçak

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen mit anschließendem Referendariat in Nürnberg. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2013. Die Autorin ist spezialisiert auf das Rechtsgebiet Arbeitsrecht und betreut dort ausschließlich Arbeitgeber.

