Die Künstlersozialabgabe

Wer ist abgabepflichtig?
  • Abgabesatz für 2025
  • Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze für 2025 und 2026
  • Pflichten betroffener Unternehmen

Erscheinungstermin: März 2025

Die Künstlersozialabgabe hat in den letzten Jahren deutlich an Bekanntheit gewonnen. Dennoch sind noch immer weit mehr Unternehmen und Institutionen von der Künstlersozialabgabe betroffen als gedacht.

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung beträgt 2025 zwar unverändert 5,0 %. Die Relevanz der Thematik bleibt jedoch schon allein wegen der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze sowie der Vielzahl an Betriebsprüfungen durch die Träger der Deutschen Rentenversicherung sehr hoch.

Schwerpunktmäßig behandelt die Mandanten-Info das Verfahren zur Künstlersozialabgabe und die Pflichten der abgabepflichtigen Unternehmen. Denn neben den Nachzahlungen drohen auch Bußgelder in erheblicher Höhe.

Erscheinungstermin 03/2025
Seitenzahl 25
Format DIN A5
Ausgabe 2025
Stand 03/2025
Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

