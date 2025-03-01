Die Künstlersozialabgabe hat in den letzten Jahren deutlich an Bekanntheit gewonnen. Dennoch sind noch immer weit mehr Unternehmen und Institutionen von der Künstlersozialabgabe betroffen als gedacht.

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung beträgt 2025 zwar unverändert 5,0 %. Die Relevanz der Thematik bleibt jedoch schon allein wegen der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze sowie der Vielzahl an Betriebsprüfungen durch die Träger der Deutschen Rentenversicherung sehr hoch.