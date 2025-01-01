Art.-Nr. 71895 | Beratungspaket

Digitalisierungsarchitekt - Ihr Koordinator für die Planung und Umsetzung des digitalen Wandels

Arbeiten Sie effizient und digital in allen Geschäftsfeldern – ein Experte unterstützt Sie dauerhaft bei diesen Herausforderungen.
  • Der Digitalisierungsarchitekt begleitet dauerhaft
  • Alle Geschäftsfelder der Kanzlei optimieren
  • Digitalisieren und Effizienz steigern
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Beratungspaket
Dauer Einstiegsberatung: 1 Tag, optional: dauerhafte Begleitung in der Umsetzungsphase (18 Monate)

Video

Digitalisierungsarchitekt

Hinweis

1 Tag, Optional: Begleitende monatliche Folgeberatung (mind. 2 Std. je Monat, 18 Monate)

Inhalte

Beschreibung

Suchen Sie Expertise bei der Digitalisierung Ihrer Kanzleiprozesse – jemanden, der Sie dauerhaft begleitet? Der Digitalisierungsarchitekt ist Ihr verlässlicher Partner. Nach einer Bestandsaufnahme erarbeitet er mit ihnen einen gemeinsamen Digitalisierungsfahrplan über alle Geschäftsfelder. Er koordiniert für Sie Beratungstermine, bleibt mit Ihnen im Austausch und entwickelt Ihre Kanzlei weiter. So arbeiten Sie effizient und sind optimal für die Zukunft vorbereitet.

Inhalte

1. Bestandsaufnahme

In einer eintägigen Analyse wird der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Bereichen ermittelt. Anschließend wird geklärt, ob eine kontinuierliche Betreuung seitens DATEV erfolgen soll oder die Themen eigenständig umgesetzt werden.

2. Individueller Fahrplan

Gemeinsam wird ein maßgeschneiderter Digitalisierungsfahrplans erstellt, der die spezifischen Anforderungen und Ziele der Kanzlei berücksichtigt.

3. Begleitung der Umsetzung

Auf Wunsch erfolgt nach der Bestandsaufnahme eine Begleitung durch den Digitalisierungsarchitekten über einen Zeitraum von 18 Monaten im Rahmen eines entsprechenden Vertrags. In dieser Zeit werden alle identifizierten Bereiche gezielt weiterentwickelt. Der Digitalisierungsarchitekt steht als Ansprechpartner zur Seite, passt Maßnahmen an und sorgt für eine strukturierte Umsetzung der geplanten Schritte. Ein regelmäßiger Austausch erfolgt mindestens einmal im Monat.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender

  • Anwenderinnen und Anwender

  • Neuanwenderinnen und Neuanwender

Kundenstimmen

Der Digitalisierungsarchitekt behielt jederzeit den Überblick und lieferte uns gezielte Handlungsempfehlungen für die Digitalisierung unserer Kanzlei. Zudem konnte er für einzelne Prozesse passende DATEV-Experten empfehlen. Der Ablauf war individuell abstimmbar und genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. So haben wir in kurzer Zeit spürbare Fortschritte erzielt.

Katharina Wellmann
LSO Steuerberatung GmbH

Preise

Kostenloses Infogespräch