Digitalisierungsarchitekt - Ihr Koordinator für die Planung und Umsetzung des digitalen Wandels
- Der Digitalisierungsarchitekt begleitet dauerhaft
- Alle Geschäftsfelder der Kanzlei optimieren
- Digitalisieren und Effizienz steigern
1 Tag, Optional: Begleitende monatliche Folgeberatung (mind. 2 Std. je Monat, 18 Monate)
Suchen Sie Expertise bei der Digitalisierung Ihrer Kanzleiprozesse – jemanden, der Sie dauerhaft begleitet? Der Digitalisierungsarchitekt ist Ihr verlässlicher Partner. Nach einer Bestandsaufnahme erarbeitet er mit ihnen einen gemeinsamen Digitalisierungsfahrplan über alle Geschäftsfelder. Er koordiniert für Sie Beratungstermine, bleibt mit Ihnen im Austausch und entwickelt Ihre Kanzlei weiter. So arbeiten Sie effizient und sind optimal für die Zukunft vorbereitet.
1. Bestandsaufnahme
In einer eintägigen Analyse wird der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Bereichen ermittelt. Anschließend wird geklärt, ob eine kontinuierliche Betreuung seitens DATEV erfolgen soll oder die Themen eigenständig umgesetzt werden.
2. Individueller Fahrplan
Gemeinsam wird ein maßgeschneiderter Digitalisierungsfahrplans erstellt, der die spezifischen Anforderungen und Ziele der Kanzlei berücksichtigt.
3. Begleitung der Umsetzung
Auf Wunsch erfolgt nach der Bestandsaufnahme eine Begleitung durch den Digitalisierungsarchitekten über einen Zeitraum von 18 Monaten im Rahmen eines entsprechenden Vertrags. In dieser Zeit werden alle identifizierten Bereiche gezielt weiterentwickelt. Der Digitalisierungsarchitekt steht als Ansprechpartner zur Seite, passt Maßnahmen an und sorgt für eine strukturierte Umsetzung der geplanten Schritte. Ein regelmäßiger Austausch erfolgt mindestens einmal im Monat.
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
-
Anwenderinnen und Anwender
-
Neuanwenderinnen und Neuanwender
Beitrag zum Thema
