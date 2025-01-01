1. Bestandsaufnahme

In einer eintägigen Analyse wird der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Bereichen ermittelt. Anschließend wird geklärt, ob eine kontinuierliche Betreuung seitens DATEV erfolgen soll oder die Themen eigenständig umgesetzt werden.

2. Individueller Fahrplan

Gemeinsam wird ein maßgeschneiderter Digitalisierungsfahrplans erstellt, der die spezifischen Anforderungen und Ziele der Kanzlei berücksichtigt.

3. Begleitung der Umsetzung

Auf Wunsch erfolgt nach der Bestandsaufnahme eine Begleitung durch den Digitalisierungsarchitekten über einen Zeitraum von 18 Monaten im Rahmen eines entsprechenden Vertrags. In dieser Zeit werden alle identifizierten Bereiche gezielt weiterentwickelt. Der Digitalisierungsarchitekt steht als Ansprechpartner zur Seite, passt Maßnahmen an und sorgt für eine strukturierte Umsetzung der geplanten Schritte. Ein regelmäßiger Austausch erfolgt mindestens einmal im Monat.