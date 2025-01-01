E-Commerce für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung
- Kaufmännische Prozesse im Online-Handel
- Anwendungsszenarien für DATEV- und Partnerlösungen (z. B. PayPal)
- Prozessgestaltung und Optimierung der Abläufe
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit dieser Beratung unterstützen wir Sie umfassend bei der Sicherstellung von effizienten und anforderungskonformen Geschäftsprozessen im E-Commerce-Bereich.
Im Zusammenhang mit den Geschäftsabläufen im Online-Handel ergeben sich Fragestellungen, für die wir mit Ihnen Lösungen erarbeiten, wie z. B.:
-
Wie und an welcher Stelle lassen sich Geschäftsprozesse bei hohem Transaktionsvolumen (Bestellaufkommen) optimieren?
-
Wie gestaltet sich die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit Anbietern von Paymentsystemen (wie z. B. PayPal, AmazonPayment, Kreditkarten)?
-
Wie können Daten zwischen den verschiedenen Systemen (Online-Shop, Warenwirtschaft, Finanzbuchführung) ausgetauscht werden und was ist hierbei zu berücksichtigen?
-
Welche gesetzlichen Sachverhalte müssen berücksichtigt werden (z. B. Lieferschwellen in der EU und One-Stop-Shop-Verfahren)?
-
Wie lässt sich eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Kanzlei und Mandant gestalten?
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Anforderungsklärung und Konzeption
-
Aufnahme und Bewertung der individuellen Anforderungen unter Berücksichtigung von branchenübergreifenden Standardprozessen und –funktionalitäten
-
Bestandsaufnahme der eingesetzten Software, Schnittstellen und Infrastruktur unter Berücksichtigung des individuellen Geschäftsmodells und der individuellen IT-Strategie
-
-
Umsetzungsphase
-
Entscheidung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen
-
Unterstützung bei Datenmigration aus Vorsystem
-
Unterstützung bei der Konzeption von Schnittstellen zu Fremdsystemen und Erstellen von Schnittstellendefinition zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
-
Dokumentation der Geschäftsabläufe und Aufbau von Know-how für eine sichere Abwicklung des Datenaustauschs
-
Unterstützung bei der Softwareauswahl und bei der Implementierung von externen Zusatzlösungen (z. B. e-Shop-Systemen)
-
-
Nachbetreuungsphase
-
Begleitung der Umsetzung
-
Erstellen einer Themenliste / Maßnahmenliste zur Festigung der Prozesse
-
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen/-inhaber und prozessverantwortliche Mitarbeiter/-innen