Mit dieser Beratung unterstützen wir Sie umfassend bei der Sicherstellung von effizienten und anforderungskonformen Geschäftsprozessen im E-Commerce-Bereich.

Im Zusammenhang mit den Geschäftsabläufen im Online-Handel ergeben sich Fragestellungen, für die wir mit Ihnen Lösungen erarbeiten, wie z. B.:

Wie und an welcher Stelle lassen sich Geschäftsprozesse bei hohem Transaktionsvolumen (Bestellaufkommen) optimieren?

Wie gestaltet sich die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit Anbietern von Paymentsystemen (wie z. B. PayPal, AmazonPayment, Kreditkarten)?

Wie können Daten zwischen den verschiedenen Systemen (Online-Shop, Warenwirtschaft, Finanzbuchführung) ausgetauscht werden und was ist hierbei zu berücksichtigen?

Welche gesetzlichen Sachverhalte müssen berücksichtigt werden (z. B. Lieferschwellen in der EU und One-Stop-Shop-Verfahren)?

Wie lässt sich eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Kanzlei und Mandant gestalten?