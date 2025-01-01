E-Commerce für Unternehmen: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung

Mit dieser Beratung unterstützen wir Sie umfassend bei der Sicherstellung von effizienten und anforderungskonformen Geschäftsprozessen im E-Commerce Bereich.

Im Zusammenhang mit den Geschäftsabläufen im Online-Handel ergeben sich Fragestellungen, für die wir mit Ihnen Lösungen erarbeiten, wie z. B.:

Wie und an welcher Stelle lassen sich Geschäftsprozesse bei hohem Transaktionsvolumen (Bestellaufkommen) optimieren?

Wie gestaltet sich die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit Anbietern von Paymentsystemen (wie z. B. PayPal, AmazonPayment, Kredit-Karten)?

Wie können Daten zwischen den verschiedenen Systemen (Online-Shop, Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung) ausgetauscht werden und was ist hierbei zu berücksichtigen?

Welche gesetzlichen Sachverhalte müssen berücksichtigt werden (z. B. Lieferschwellen in der EU und One-Stop-Shop-Verfahren)?

Wie lässt sich eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Kanzlei und Mandant gestalten?