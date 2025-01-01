Art.-Nr. 79293 |
Ganztagsberatung vor Ort
Kurzberatung online

E-Commerce für Unternehmen: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung

Wir beraten Sie zu den vielfältigen Facetten der E-Commerce-Prozesse im Handel.
  • Kaufmännische Prozesse im Online-Handel
  • Anwendungsszenarien für DATEV- und Partnerlösungen (z. B. PayPal)
  • Prozessgestaltung und Optimierung der Abläufe
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Mit dieser Beratung unterstützen wir Sie umfassend bei der Sicherstellung von effizienten und anforderungskonformen Geschäftsprozessen im E-Commerce Bereich.
Im Zusammenhang mit den Geschäftsabläufen im Online-Handel ergeben sich Fragestellungen, für die wir mit Ihnen Lösungen erarbeiten, wie z. B.:

  • Wie und an welcher Stelle lassen sich Geschäftsprozesse bei hohem Transaktionsvolumen (Bestellaufkommen) optimieren?

  • Wie gestaltet sich die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit Anbietern von Paymentsystemen (wie z. B. PayPal, AmazonPayment, Kredit-Karten)?

  • Wie können Daten zwischen den verschiedenen Systemen (Online-Shop, Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung) ausgetauscht werden und was ist hierbei zu berücksichtigen?

  • Welche gesetzlichen Sachverhalte müssen berücksichtigt werden (z. B. Lieferschwellen in der EU und One-Stop-Shop-Verfahren)?

  • Wie lässt sich eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Kanzlei und Mandant gestalten?

Themen

Mögliche Beratungsthemen

  • Anforderungsklärung und Konzeption

    • Aufnahme und Bewertung der individuellen Anforderungen unter Berücksichtigung von branchenübergreifenden Standardprozessen und –funktionalitäten

    • Bestandsaufnahme der eingesetzten Software, Schnittstellen und Infrastruktur unter Berücksichtigung des individuellen Geschäftsmodells und der individuellen IT-Strategie

  • Umsetzungsphase

    • Entscheidung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen

    • Unterstützung bei Datenmigration aus Vorsystem

    • Unterstützung bei der Konzeption von Schnittstellen zu Fremdsystemen und Erstellen von Schnittstellendefinition zur Automatisierung von Geschäftsprozessen

    • Dokumentation der Geschäftsabläufe und Aufbau von Know-how für eine sichere Abwicklung des Datenaustauschs

    • Unterstützung bei der Softwareauswahl und bei der Implementierung von externen Zusatzlösungen (z. B. e-Shop-Systemen)

  • Nachbetreuungsphase

    • Begleitung der Umsetzung

    • Erstellen einer Themenliste / Maßnahmenliste zur Festigung der Prozesse

Details

Teilnehmerkreis

  • Mandant/Händler und Systembetreuer (Shop, Warenwirtschaft)

  • Prozessverantwortliche MitarbeiterInnen beim Mandanten

Preise

