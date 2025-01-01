Art.-Nr. 71707 | Ganztagsberatung vor Ort

Effektiver arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort

Gemeinsam mit Ihnen analysieren und optimieren wir den Einsatz von DATEV Eigenorganisation comfort.
  • Optimierungspotenziale in Ihrer Kanzlei heben
  • Tipps im Umgang mit DATEV Eigenorganisation comfort
  • Den Einsatz von DATEV Eigenorganisiation comfort mit geeigneten Maßnahmen erweitern
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

DATEV Eigenorganisation comfort ist die Basis für viele zentrale Vorgänge in Ihrer Kanzlei. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite, um Ihre bestehenden Arbeitsweisen zu analysieren. Sie helfen Ihnen, Optimierungsmöglichkeiten zu finden und DATEV Eigenorganisation comfort noch komfortabler und effektiver einzusetzen. Lassen Sie uns gemeinsam an der Verbesserung Ihrer Abläufe arbeiten!

Inhalte

Wir beraten unter anderem zu diesen Themen:

  • Review und Optimierung

    • Analyse und Diskussion von Fragen aus der bisherigen Nutzung von DATEV Eigenorganisation comfort

    • Tipps zur Handhabung von DATEV Eigenorganisation comfort

    • Optimierungspotenziale ausschöpfen, z. B. DATEV-Arbeitsplatzgestaltung, Zeitkonten- und Urlaubsverwaltung, Auftragsplanung, Ausbau des Controllings, Einsatz von Bearbeitungsständen wie etwa Unterlagenverwaltung, Einbinden von DATEV ProCheck

  • Stammdatenpflege optimieren

    • Ist-Situation analysieren

    • Ergebnisse betrachten

    • Maßnahmen vereinbaren und in der Praxis umsetzen

  • Möglichkeiten der digitalen Steuerung von Post-, Frist- und Bescheidprozessen

    • Fristenkontrolle

    • (Teil-)elektronischer Bescheidabgleich und automatische Fristberechnung

    • Dokumente und Aufgaben aus der Posterfassung verknüpfen

    • Elektronischer Einspruch

  • Schriftverkehr digital erstellen und archivieren

    • Vorlagen für verschiedene Empfänger flexibel einsetzen

    • DATEV-Platzhalter richtig nutzen

    • Pflegeaufwand durch Nutzung zentraler Bausteine reduzieren

Details

Teilnehmerkreis

Alle Kanzleien, die bereits mit DATEV Eigenorganisation comfort arbeiten und die Nutzung optimieren möchten

Preise

